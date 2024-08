Addio Paint 3D: Microsoft salva solo la versione classica dell'app

Attraverso una versione di Windows 10 battezzata Fall Creators Update e rilasciata nel 2017, Microsoft ha proposto ai suoi utenti Paint 3D.

Il software in questione è stato presentato come un aggiornamento del classico MS Paint e che, rispetto al suo predecessore, permette anche la gestione di forme 3D e non solo. Paint 3D ha proposto una serie di opzioni di modifica e trasformazione delle immagini che in quel periodo storico erano considerabili come innovativi.

Il colosso di Redmond ha puntato così tanto su Paint 3D da pianificare anche un eventuale addio al tradizionale Paint, salvo poi rivedere i suoi piani a causa delle proteste degli utenti, mantenendo poi l’app in vita. Con il passare del tempo è poi successo qualcosa di impensabile.

Grazie a diversi piccoli aggiornamenti, a un’interfaccia migliorata e all’implementazione dell’Intelligenza Artificiale, Paint ha ottenuto una seconda giovinezza a discapito dell’app più recente.

La storia ha dunque un epilogo inaspettato, visto che a scomparire per sempre sarà proprio Paint 3D. Come annunciato dalla compagnia, il software rimosso dal Microsoft Store il prossimo 4 novembre.

Microsoft saluta Paint 3D: ecco i precedenti di app e funzioni famose che non esistono più

Come già accennato, le potenzialità di Paint 3D al momento del lancio erano notevoli, con la possibilità di manipolare oggetti tridimensionali, collocabili anche in ambienti reali attraverso Windows Mixed Reality. Anche quest’ultimo servizio è destinato, nel corso del prossimo autunno, a essere abbandonato definitivamente da Microsoft.

D’altro canto la “morte” delle app non è qualcosa di così raro: gran parte dei software presenti in Windows 8 e 10 oggi hanno cambiato nome o sono scomparse definitivamente. Basti pensare a WordPad, introdotto con Windows 95 e scomparso con Windows 11.

Un’altra funzione recentemente tagliata da Microsoft è stata Cortana, l’assistente virtuale che fino a qualche anno fa sembrava estremamente innovativa e, anche a causa del boom relativo all’IA, appariva ormai come più che superata.