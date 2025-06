Addio SIM fisiche: le eSIM Kaspersky offrono connettività in oltre 150 Paesi, senza stress né roaming

Secondo i dati della GSMA Association, la diffusione dei dispositivi compatibili con eSIM ha conosciuto una crescita esponenziale: in soli cinque anni, la produzione si è decuplicata e si stima che entro il 2028 oltre il 50% delle connessioni mobili mondiali avverrà tramite eSIM. A guidare questo trend è la semplicità d’uso: le eSIM eliminano le schede SIM fisiche, velocizzano l’attivazione dei servizi e migliorano l’esperienza dell’utente, ovunque egli si trovi. Kaspersky eSIM Store è la nuova piattaforma che consente di attivare e gestire piani dati eSIM in oltre 150 Paesi, attraverso un’interfaccia intuitiva, flessibile e completamente digitale.

eSIM: come cambia la connettività globale con la soluzione Kaspersky

Azienda da sempre impegnata nelle soluzioni per la sicurezza informatica, Kaspersky si è lanciata in una nuova “avventura”.

Con Kaspersky eSIM Store, chi viaggia all’estero può accedere a oltre 2.000 pacchetti dati locali o internazionali, selezionabili per destinazione, durata e tipo di utilizzo. È possibile scegliere tra piani per singoli Paesi; globali, validi in 122 nazioni; mini-globali, ideati per specifiche macroregioni.

I piani possono essere a scadenza o senza scadenza, garantendo massima adattabilità, sia per i soggiorni brevi che per i viaggi prolungati. L’utente può inoltre pianificare l’attivazione del proprio piano in anticipo o renderlo attivo all’istante.

Sicurezza, privacy e libertà digitale

Kaspersky ha progettato la piattaforma pensando anche alla privacy e alla cybersecurity: utilizzare una eSIM consente di evitare l’uso di reti WiFi pubbliche non protette e di ridurre l’esposizione dei propri dati personali che, nel caso delle SIM fisiche acquistate localmente, spesso devono essere condivisi con altri soggetti. La soluzione basata su eSIM, inoltre, riduce drasticamente i costi di roaming, specialmente per chi viaggia con SIM collegate a operatori tradizionali.

Attraverso un profilo centralizzato, accessibile da sito Web o tramite app, l’utente può monitorare i consumi in tempo reale, ricevere notifiche prima dell’esaurimento dei dati, ricaricare il piano e gestire più Paesi.

Il servizio nasce in partnership con BNESIM Limited, fornitore riconosciuto nel settore delle soluzioni eSIM globali dal 2017. L’integrazione con le tecnologie e l’esperienza di Kaspersky in ambito cybersecurity consumer dà vita a una piattaforma unica: unisce la potenza della connessione globale alla protezione intelligente dei dati.

“La tecnologia eSIM semplifica notevolmente i viaggi all’estero, consentendo alle persone di essere sempre connesse senza preoccuparsi delle tariffe di roaming. Per esperienza personale, sappiamo quanto sia importante restare in contatto con la propria famiglia o con i colleghi durante un viaggio. È per questo che abbiamo sviluppato Kaspersky eSIM Store, per offrire a tutti i viaggiatori un accesso immediato a piani dati eSIM ovunque si trovino e garantire un’esperienza digitale sicura e positiva”, ha dichiarato Mikhail Gerber, Executive Vice President della divisione Consumer Business di Kaspersky.

Nel frattempo, sono nate anche soluzioni per portare le eSIM anche su smartphone dotati soltanto di uno slot per l’inserimento di SIM fisiche.