Come usare le eSIM con i dispositivi che hanno solo uno slot fisico per SIM standard

Nell’odierno panorama tecnologico, molti dispositivi continuano a supportare solo SIM fisiche, limitando la possibilità di sfruttare le potenzialità delle eSIM. Sono tuttavia nate diverse soluzioni che permettono di usare SIM fisiche acquistate in proprio con la possibilità di caricarvi profili eSIM di un gran numero di operatori di telefonia mobile. Il sistema permette agli utenti di attivare e gestire i profili telefonici direttamente dal proprio dispositivo, facilitando il passaggio tra diversi operatori senza dover cambiare fisicamente la SIM.

L’esempio 9eSIM: una SIM fisica che accoglie fino a 50 profili eSIM

Un fornitore come 9eSIM offre una speciale SIM fisica che permette di trasformare un dispositivo con slot per SIM tradizionale in un dispositivo compatibile con eSIM. Grazie alla capacità di memoria pari a 1,6 MB, la SIM può memorizzare e gestire fino a 50 profili eSIM.

La procedura di configurazione varia leggermente tra Android e Linux ma, in ogni caso, è necessario dotarsi di un lettore di smartcard USB con adattatore USB-A/USB-C (9eSIM fornisce un kit che comprende la SIM e il lettore…).

Per configurare la SIM e caricarvi i profili eSIM basta utilizzare un’applicazione derivata da OpenEUICC, molto semplice da usare. Su Android, la procedura si riduce alla scansione del codice QR associato al profilo eSIM: l’app riconosce automaticamente la SIM e consente di abilitare, disabilitare o eliminare i profili senza necessità di riavviare il dispositivo.

In ambiente Linux, la gestione delle eSIM richiede software come lpac o la sua interfaccia grafica EasyLPAC. I passaggi principali (ci riferiamo a Debian, Ubuntu e distribuzioni derivate) includono:

Installazione di lpac : sudo apt install lpac_2.1.0_amd64.deb -y

: Download dei profili eSIM : lpac profile download -a 'LPA:1$rsp.truphone.com$QRF-SPEEDTEST' (il nome del profilo va sostituito con quello corretto)

: (il nome del profilo va sostituito con quello corretto) Gestione della connettività: una volta attivato un profilo, la SIM è riconosciuta automaticamente dal gestore della rete di GNOME così come dagli altri desktop environment. È possibile configurare manualmente l’APN (Access Point Name) per completare la configurazione.

Soluzioni come 9eSIM si sono dimostrate versatili e affidabili, consentendo l’utilizzo di eSIM su dispositivi non nativamente compatibili. Anche se la configurazione iniziale può sembrare complessa, l’adozione di strumenti adeguati e l’attenzione ai dettagli semplificano l’esperienza d’uso. L’importante, ad esempio, è utilizzare sempre il supporto originale della SIM per assicurare un corretto posizionamento nel lettore di smartcard. Questo accorgimento elimina errori di lettura, rendendo il processo più semplice e affidabile.

Profili eSIM gratuiti da utilizzare per i test

L’evoluzione delle eSIM ha portato una notevole flessibilità nella gestione delle SIM, ma iniziare ad utilizzarle può rappresentare una sfida, specialmente se non si vuole acquistare subito un profilo eSIM reale. Fortunatamente, esistono opzioni gratuite che consentono di testare il funzionamento dei profili eSIM.

Google fornisce quattro profili di test eSIM ufficiali per il sistema operativo Android. Questi profili sono pensati per aiutare gli sviluppatori e gli utenti a sperimentare le funzionalità eSIM senza necessità di utilizzare un piano attivo.

Tuttavia, potrebbe verificarsi un errore durante il download o la configurazione di questi profili, ad esempio un errore TLS. In questo caso potrebbero essere richieste ulteriori verifiche sulla configurazione del dispositivo o l’uso di certificati aggiornati.

Un’altra opzione utile è rappresentata dalla comunità Osmocom, che offre una pagina dedicata ai profili di test per eSIM. Tra questi, è possibile trovare profili come TruPhone e TruPhone/Speedtest.

Questi profili possono essere installati correttamente sui dispositivi compatibili e sono visibili nel gestore delle SIM di Android come eSIM effettivamente disponibili. Sebbene non sia possibile utilizzarli per effettuare chiamate, ricevere messaggi o avviare sessioni dati, rappresentano un’ottima opportunità per familiarizzare con la tecnologia eSIM.

Potete trovare ulteriori informazioni utili in questo post.

Credit immagine in apertura: iStock.com – Prykhodov