Addio SIM locale: con Saily hai una eSIM virtuale per ogni destinazione del mondo

Sei in aeroporto, hai appena passato i controlli e realizzi che il tuo operatore ti farà pagare il roaming a peso d’oro. Situazioni che si ripetono, fastidiose e costose, ogni volta che si varca un confine.
Saily è la soluzione che elimina entrambi i problemi in un colpo solo. Una eSIM completamente virtuale, creata dai fondatori di NordVPN, che si attiva direttamente dal tuo smartphone in pochi secondi – prima ancora di partire, comodamente da casa. Niente schede fisiche, niente code, niente tariffe roaming da infarto. Solo connessione, ovunque tu vada, a prezzi che hanno senso.
Saily: una eSIM per ogni destinazione, un’unica app per gestirla
Con Saily hai copertura in oltre 190 Paesi nel mondo: Europa, Nord America, Asia, Africa, Caraibi, Medio Oriente, Oceania. Qualunque sia la tua destinazione, trovi un piano dati pensato per quella specifica area – con tariffe che partono da prezzi sorprendentemente bassi.
Vuoi un esempio concreto? Per la Turchia puoi scegliere 1GB per 7 giorni a soli 3,99€, oppure 5GB per 30 giorni a 9,99€. Chi viaggia più a lungo preferisce spesso l’opzione da 10GB per 30 giorni a 15,99€ – il miglior compromesso tra autonomia e costo. E per i viaggiatori più esigenti c’è anche il piano dati illimitati per 15 giorni a 48€, con 5GB giornalieri senza limiti di velocità e navigazione fino a 1Mbps oltre la soglia.
Cosa rende Saily diversa da tutto il resto:
- Completamente virtuale: si installa come un’app, si attiva in pochi tap, non tocca la tua SIM fisica
- Una eSIM, tutte le destinazioni: niente SIM diverse per ogni Paese, gestisci tutto da un unico posto
- Assistenza clienti 24/7 in chat: qualcuno disponibile in qualsiasi fuso orario tu ti trovi
- Garanzia di rimborso: se qualcosa non funziona, ti rimborsano senza discussioni
- Funzionalità di sicurezza integrate: la firma NordVPN si sente anche qui
Viaggiare connessi non dovrebbe essere un lusso né un’avventura logistica. Con Saily è semplicemente la normalità, dal momento in cui esci di casa fino a quando non ci torni.