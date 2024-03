Adesso comprare l'iPhone 15 è più FACILE, prezzo CROLLATO di 160€

Il nuovo iPhone 15 è disponibile in sconto su Amazon in questo momento. La grande offerta da non perdere comprende il modello da 256 GB di memoria interna e nella splendida variante di colore nera.

Diventato una vera icona nel mondo smartphone, il prodotto di Apple è anche l’oggetto del desiderio di tantissime persone. Chi vuole un telefono performante sa di doversi affidare ad un iPhone, con questo modello 15 che è il miglior base di gamma in assoluto. Le fotocamere sono nettamente migliorate, è stata introdotta la Dynamic Island e c’è anche il processore dell’iPhone 14 Pro.

Grazie al 14% di sconto, il prezzo per questa variante cala di ben 160 € rispetto al solito. È disponibile su Amazon per 949 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

L’iPhone 15 da 256 GB costa così poco solo su Amazon

Sul piano estetico non c’è veramente nulla da dire: siamo al cospetto di un vero gioiellino. L’iPhone 15 è probabilmente il miglior compromesso per chi vuole avere un top di gamma senza andare oltre certe cifre. Il design è stato parzialmente cambiato, soprattutto sul lato frontale dove in alto nello schermo campeggia la nuova Dynamic Island, in genere in dotazione ai Pro.

Il display è un Super Retina XDR da 6,1″ in grado di sorprendere per colori e definizione ma il vero punto di forza sta proprio nella multimedialità. Sono due le fotocamere con la principale da 48 MP con zoom 2x ottico, per foto di altissima qualità e video in 4K. La batteria consente tranquillamente di arrivare a fine giornata e c’è anche la nuova USB-C.

L’iPhone 15 da 256 GB oggi costa su Amazon 160 € in meno. Il prezzo totale del prodotto è di 949 € compresi due anni di garanzia.