Adobe Express: migliaia di modelli per le tue foto social

Adobe, famosa azienda nota per i suoi applicativi per il mondo della grafica, ha un servizio chiamato Adobe Express che si distingue dalla concorrenza proponendo migliaia di modelli interessanti, da poter utilizzare per i propri post social di qualsiasi formato e dimensione, ad un prezzo ragionevole.

Migliaia di modelli su Adobe Express

Con migliaia di modelli disponibili, Adobe Express ti consente di creare contenuti di grande impatto in pochi semplici passaggi. Che tu voglia condividere una foto su Instagram, creare un collage per Facebook o progettare un banner per Twitter, potrai trovare tra le tante possibilità, il modello perfetto per le tue esigenze.

L’interfaccia intuitiva di Adobe Express rende il processo di creazione estremamente semplice. Basta scegliere un modello, aggiungere le tue immagini e testi personalizzati, e poi ridimensionare rapidamente la tua creazione per adattarla al social network che preferisci. In pochi secondi, avrai un contenuto pronto per essere condiviso con il mondo.

Ma Adobe Express non si ferma qui. Grazie alla sua integrazione con Photoshop Express, potrai anche modificare e ritoccare le tue foto direttamente dall’app. Questo significa che potrai aggiungere filtri, regolare l’esposizione, correggere i colori e molto altro ancora, tutto con pochi tocchi sullo schermo del tuo dispositivo mobile.

Con soli 12,19€ al mese, potrai quindi accedere a tutte le potenti funzionalità di Adobe Express e creare grafiche, foto e video di grande impatto. Inoltre, avrai la possibilità di convertire ed esportare i tuoi file PDF, aggiungendo al piatto un ulteriore funzione molto interessante. In caso poi fossi interessato, potrai accedere anche alla Creative Cloud, in sconto al 46% per i primi 6 mesi, così d’avere accesso a tutti gli altri applicativi Adobe, e nel caso fossi uno studente o facente parte del personale docente, potrai accedere ad un ulteriore sconto.