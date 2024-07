Instagram: ora è possibile aggiungere fino a 20 brani ai Reels

Il consulente esperto in social media Matt Navarra ha individuato un nuovo aggiornamento di Instagram che permetterà agli utenti di aggiungere fino a 20 tracce audio ai Reels.

Aggiungendo diversi brani a un contenuto di questo tipo, la piattaforma andrà a etichettare il mix audio come appartenente al creator, consentendo ad altri di condividere e riutilizzare la sua creazione. Prima dell’aggiornamento, era possibile aggiungere una singola traccia ai Reels.

Questa introduzione, abbinata alla possibilità di sincronizzare spezzoni audio diversi con testo, aggiungere adesivi e combinare il tutto con altri contenuti, potrebbe creare filmati un po’ caotici.

Ecco come funziona la combinazione di più brani sui Reels di Instagram

Per poter sfruttare la funzione è necessario selezionare il nuovo pulsante “add to mix” (aggiungi al mix), disponibile direttamente nell’editor video di Instagram. Da qui è poi possibile scegliere le tracce audio da includere nel contenuto, scegliendo le parti dei brani da utilizzare e in quale porzioni di filmato integrare gli stessi. Una volta che i Reels sono pubblicati, gli altri utenti avranno accesso alla lista delle tracce utilizzate, potendo poi riutilizzare il mix audio creato attraverso un apposito pulsante.

L’implementazione è di certo molto apprezzabile, anche perché si tratta di un qualcosa che neanche TikTok ha già integrato sulla propria piattaforma. Sul social network di Bytedance, infatti, è possibile fare qualcosa di simile solo utilizzando un’app di terze parti.

D’altro canto Meta sta dimostrando di credere fortemente in Instagram, con una serie di iniziative mirate a rendere migliore la piattaforma. Qualche settimana fa, per esempio, è stato introdotto un nuovo sistema di visibilità per promuovere maggiormente i contenuti originali rispetto ai semplici repost di materiale già pubblicato.