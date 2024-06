Sempre più americani usano TikTok come principale fonte di informazioni

Un recente sondaggio, pubblicato dal Pew Research Center, evidenzia come TikTok venga considerato da sempre più americani come la propria principale fonte di notizie. Secondo i dati emersi, infatti, soprattutto i giovani adulti statunitensi sono propensi a utilizzare il noto social network in sostituzione ai giornali tradizionali.

L’indagine ha preso in esame servizi come Facebook, Instagram, TikTok e X. Sebbene la piattaforma di ByteDance sia considerata la seconda più utilizzata per leggere notizie (X risulta essere la prima), la sua crescita appare evidente negli ultimi mesi.

Sebbene il social sia principalmente considerato per gli shorts, il 15% degli intervistati ha dichiarato come utilizzi tale servizio soprattutto per mantenersi informato. Il 35% degli utenti, inoltre, afferma che, su TikTok, può accedere a notizie altrove non presenti.

Ciò risulta preoccupante in quanto sulla piattaforma non sono presenti solo giornalisti, ma anche influencer, celebrità e qualunque altro tipo di altro personaggio.

TikTok come principale fonte di informazioni? Cresce la preoccupazione del governo USA

Per quanto riguarda il rapporto tra giornalismo e social network, la ricerca ha dimostrato come la maggior parte degli utenti di Facebook e Instagram ha a che fare con notizie pubblicate da amici, parenti o conoscenti. Su X, invece, la maggior parte di fonti considerate è relativa a organi di stampa.

Il sondaggio preso in esame suggerisce una popolarità in crescita per quanto riguarda TikTok sotto questo punto di vista e ciò non può far altro che crescere la preoccupazione oltreoceano.

Già da diversi mesi, infatti, sul territorio americano è in corso una disputa tra la società cinese, la già citata ByteDance, che detiene il social network e il governo americano. A tal proposito si è lungo parlato di un vero e proprio ban, con il governo che si sta muovendo per forzare la vendita della piattaforma per “allontanarla” dal governo cinese.

A preoccupare, oltre a potenziali casi di disinformazione, sono anche alcuni recenti casi di cyberattacchi, con tanto di account TikTok rubati attraverso messaggi privati.