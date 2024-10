Adobe lancia beta di un nuovo strumento per generare video con IA

Adobe è un’azienda che, da tempo, si è dimostrata molto interessata rispetto agli sviluppi dell’Intelligenza Artificiale.

Proprio per questo motivo, da tempo sta cercando di migliorare Firefly con una serie di funzionalità sempre più avanzate. In questo contesto rientra un nuovo strumento, attualmente in fase beta, chiamato Generative Extend. Questo, legato a Premier Pro, permette agli utenti di aggiungere filmati e audio alle clip, lavorando con effetti come transizioni video o simili.

Secondo quanto emerso, almeno in questa fase di test, Generative Extend lavora con un limite di risoluzione a 1080 pixel. Ciò significa che non si tratta di un prodotto adatto per produzioni cinematografiche ma solo per contenuti di breve durata.

Adobe presenta Generative Extend e non solo: la software house sempre più interessata agli strumenti IA

Nelle scorse settimane Adobe ha presentato in anteprima le sue funzionalità text-to-video, simili a Sora di OpenAI, e image-to-video. Anche queste risultano allo stato attuale in fase beta.

I movimenti della software house per quanto riguarda l’IA vanno però ancora oltre, con tool come Generative Fill e Generative Expand già disponibili. Questi strumenti permettono di generare immagini quattro volte più velocemente rispetto a quanto fatto in passato. Anche Generate Similar rappresenta un’utility su cui Adobe fa affidamento. Questa permette di generare diverse varianti di un’oggetto individuato in un’immagine per ottenere un contenuto diverso.

Che si tratti di semplici immagini o di clip video, l’IA è ormai un alleato (e in alcuni casi un concorrente) formidabile per chi si occupa di creare contenuti. In questo senso, Adobe non è di certo l’unica azienda sul mercato: oltre al già citato Sora, altre soluzioni oggi disponibili sono Ideogram 2.0, Google Veo, oltre a una sconfinata serie di startup ambiziose emergenti.