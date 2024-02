Adorerete questo smartphone, il POCO X6 Pro con 64 MP a prezzo STRACCIATO

Oggi su Amazon uno degli smartphone migliori in circolazione torna ufficialmente in sconto: si tratta del POCO X6 Pro. Basta guardare l’estetica e le caratteristiche per capire che ci si ritrova di fronte al dispositivo giusto, in grado di fornire qualità e soprattutto un’ottima autonomia.

Il POCO X6 Pro è pronto ad ogni tipo di utilizzo, essendo dotato di un ampio schermo, di un processore di Qualcomm e anche di una tripla fotocamera. Adatto per chi ama la fotografia ma anche le altre prestazioni, il telefono è oggi disponibile in versione italiana e costa l’11% in meno rispetto al solito. Il costo finale sarà di 309,90 € con due anni di garanzia regalati da Amazon e con spedizione veloce.

L’estetica e la fotocamera valgono il prezzo di questo POCO X6 Pro

Avere tutte le informazioni ben chiare sotto gli occhi è un gioco da ragazzi con uno schermo così bello e vivace: il display AMOLED del POCO X6 Pro è ampio 6,67″ ed ha una risoluzione da 1,5K. Per la fluidità, siamo ai livelli dei veri top di gamma con ben 120 Hz.

Ovviamente la velocità è il campo prediletto dello smartphone, grazie soprattutto al perfetto connubio tra processore, memoria RAM e memoria interna. Il chip è uno Snapdragon 7s Gen 2 con 8 GB di RAM e 256 GB di ROM.

Sono tre le fotocamere e la più performante arriva a 64 MP con stabilizzazione ottica (OIS). La batteria è la punta di diamante e il motivo principale per cui acquistare l’X6 Pro: contiene ben 5100 mAh con ricarica rapida da 67W, per cui anche quando è scarica ci mettete un attimo a ricaricarla.

Non manca veramente niente a questo telefono creato per impressionare in tutti i suoi punti di vista. L’utente è sempre soddisfatto dopo averlo utilizzato anche solo per un giorno. Oggi il suo prezzo scende dell’11% ed equivale a 309,90 €. Arriverà in due giorni a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.