Affare SPAZIALE su Amazon: Google Pixel 7a + Pixel Buds A-Series al 26% in meno!

Un bundle così a questo prezzo non si era mai visto: acquista Google Pixel 7a assieme agli auricolari Pixel Buds A-Series di ultima generazione al 26% in meno su Amazon grazie alle promozioni primaverili! In un colpo solo potrai avere uno smartphone nuovo di zecca e anche un paio di auricolari wireless dalla qualità audio ottima, risparmiando non poco sul prezzo combinato dei due dispositivi presi singolarmente.

Acquista questo pacchetto con Google Pixel 7a a un prezzo speciale

Come si suol dire: prendi due piccioni con una fava e compra questo pacchetto in sconto. Lo smartphone Google Pixel 7a si fa notare anzitutto per il design moderno e simpatico, con schermo da 6,4 pollici e 128 GB di archiviazione sotto la scocca assieme al chipset Google Tensor G2, caratterizzato da performance elevate ed efficienza massimizzata. Questo dispositivo, oltretutto, durerà molto a lungo grazie ai 7 anni di update garantiti dalla stessa Grande G!

Venendo agli auricolari Google Pixel Buds A, i driver dinamici da 12nm offrono una qualità audio molto elevata durante l’ascolto di musica e podcast, la visione di video, e anche in chiamata. Inoltre, con questi auricolari wireless hai fino a 5 ore di ascolto (o 2,5 di chiamata) garantite con una singola ricarica, e fino a 24 ore di ascolto con la custodia.

Al posto di 608 euro potrai pagare solo 448 euro, per un risparmio del 26% rispetto al listino. La consegna è garantita entro una settimana e, naturalmente, potrai optare per il pagamento dilazionato in più rate con Cofidis.