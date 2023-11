A differenza di quanto qualcuno possa pensare, non tutti gli articoli in vendita su Amazon rientrano tra le offerte della settimana del Black Friday. Questo vuol dire che in alcuni casi bisogna muoversi davvero in fretta, perché uno sconto potrebbe avere i minuti contati: ora c’è, ora non c’è più.

E allora non perdiamo altro tempo: ecco una lista dei prodotti che in queste ore stanno catturando l’attenzione degli utenti grazie allo sconto che si ottiene spuntando manualmente la voce “coupon”. Basta un clic (o un tap, se si è da smartphone o tablet) e il risparmio è assicurato!

Con il coupon Amazon l’affare è certo: i prodotti da acquistare

Samsung Frigorifero Side By Side RS66A8101SL/EF

Valore coupon: 180,54€ (si aggiunge allo sconto già applicato da Amazon del 53%)

Hisense 75″ QLED 4K 2023 75E77KQ

Valore coupon: 215,98€

Garmin vívoactive 5

Valore coupon: 71,98€

Garmin fēnix 7 Pro Solar

Valore coupon: 89,08€

TCL 43C641 Smart TV QLED 43″ 4K

Valore coupon: 86,38€

LG OLED 65”, Smart TV 4K, OLED65B36LA

Valore coupon: 105,76€

LG OLED evo 55”, Smart TV 4K

Valore coupon: 83,77€

Samsung Galaxy Z Flip5 (Lavender)

Valore coupon: 49,76€ (che si aggiunge allo sconto Amazon già applicato del 20%)

Samsung Galaxy Z Fold5

Valore coupon: 288,55€ (che si aggiunge allo sconto del 10% già applicato da Amazon)

LG QNED 50”, Smart TV 4K, 50QNED816RE

Valore coupon: 29,08€ (che si aggiunge allo sconto del 43% già applicato da Amazon)

Hisense 65″ QLED 4K 2023 65E77KQ

Valore coupon: 114,88€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.