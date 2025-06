Aggiornamenti di sicurezza per Windows 10 gratis fino al 2026: arriva la conferma Microsoft

Con l’avvicinarsi della scadenza del supporto ufficiale per Windows 10, fissata per il 14 ottobre 2025 (almeno per tutte le edizioni del sistema operativo più comuni), Microsoft ha annunciato un’interessante novità per i milioni di utenti che non vogliono o non posso passare a Windows 11: sarà possibile ricevere gratis gli aggiornamenti di sicurezza fino ad ottobre 2026 accedendo al programma ESU (Extended Security Updates).

Sappiamo che per gli utenti privati e i professionisti il costo per l’attivazione degli aggiornamenti ESU, con la certezza di ricevere le patch di sicurezza mensili per un altro anno, è di 30 dollari. Sfruttando 1.000 punti Microsoft Rewards o attivando il backup dei dati su cloud tramite Windows Backup, l’azienda di Redmond concederà l’accesso a ESU a costo zero.

Windows 10: programma ESU gratuito. Ecco le regole del gioco

A partire da oggi, gli utenti iscritti al programma Windows Insider di Windows 10 possono già utilizzare una procedura guidata disponibile nelle Impostazioni per iscriversi al programma ESU. L’estensione della funzionalità a tutti gli utenti avverrà progressivamente nel mese di luglio, con disponibilità completa prevista per metà agosto.

Microsoft ha chiarito che il programma ESU per utenti privati coprirà un solo anno (dal 15 ottobre 2025 al 13 ottobre 2026).

Il costo sarà, come già preannunciato, di 30 dollari, ma gli utenti possono scegliere una delle due alternative gratuite:

Riscattare 1.000 Microsoft Rewards Points. In questa pagina, previo accesso con un account Microsoft, è possibile verificare il proprio saldo punti e verificare come accumularne di più.

Una volta completata l’iscrizione tramite la procedura guidata, l’attivazione sarà automatica e trasparente per l’utente.

Programma ESU per le aziende: costi e modalità

Per le aziende e le organizzazioni, il programma ESU prevede quanto segue:

Costo di 61 dollari per dispositivo per il primo anno.

Possibilità di rinnovo per altri due anni a costi crescenti.

Canali di iscrizione disponibili da subito tramite il Volume Licensing Program e, a partire dal 1° settembre 2025, anche tramite i Cloud Service Provider (CSP).

Nessun costo aggiuntivo è previsto per i dispositivi Windows 10 che accedono a Windows 11 Cloud PC tramite Windows 365 o utilizzano macchine virtuali Azure: riceveranno automaticamente gli aggiornamenti di sicurezza.

Ancora una volta, Microsoft non ha esteso l’aggiornamento di Windows 10 al 2028: il programma ESU è una possibilità opzionale offerta (adesso anche gratuitamente alle condizioni descritte nell’articolo) agli utenti interessati. Fino al 2028, invece, Microsoft supporterà il browser Edge, Defender e le Microsoft 365 Apps.

Fanno eccezione alcune edizioni di Windows 10: ce n’è una, ad esempio, che sarà supportata addirittura fino al 2032. Si tratta di Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 ma non è per gli utenti normali.