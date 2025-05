Aggiornamento Xiaomi ad Android 16: partiti i test di HyperOS 2.3 in Europa

Xiaomi si prepara a lanciare HyperOS 2.3, la sua interfaccia grafica per smartphone basata su Android 16. Con una nuova estetica, prestazioni ottimizzate e l’ultima versione del sistema operativo di Google, l’azienda cinese mira a offrire un’esperienza d’uso superiore. Il lancio ufficiale è previsto per giugno 2025, ma i test sono già iniziati sulle versioni global dei telefoni Xiaomi

Test internazionali per HyperOS 2.3

Xiaomi ha avviato i test globali di HyperOS 2.3 sui dispositivi della serie Xiaomi 15. Questa fase di sperimentazione coinvolge mercati chiave come l’Europa, con l’obiettivo di raccogliere feedback diversificati. I test si concentrano principalmente sull’integrazione con Android 16 e sull’ottimizzazione della compatibilità del sistema. L’approccio di Xiaomi garantisce un’analisi approfondita delle performance in contesti geografici e commerciali differenti, ponendo le basi per un rilascio stabile e privo di malfunzionamenti.

Le indiscrezioni confermano che il lancio sarà a giugno 2025. Questo intervallo temporale consente all’azienda di effettuare verifiche approfondite per assicurare stabilità e funzionalità ottimali.

Le novità di HyperOS 2.3 con Android 16

Rispetto alle versioni precedenti, HyperOS 2.3 si distingue per un focus maggiore sull’implementazione nativa delle funzionalità di Android 16. Invece di introdurre numerose personalizzazioni proprietarie, l’aggiornamento punta a miglioramenti significativi in termini di prestazioni generali, sicurezza e interfaccia utente. Questo approccio permette a Xiaomi di mantenere l’estetica e la funzionalità otiginali del sistema operativo di Google, offrendo al contempo un valore aggiunto agli utenti.

Ci si aspetta, dunque, un focus sulle funzioni basate sull’AI che, come è ormai chiaro, sono al centro del business di Google.

Compatibilità e dispositivi coinvolti

Attualmente, la fase di test di HyperOS 2.3 coinvolge esclusivamente dispositivi della serie Xiaomi 15. Questo approccio selettivo garantisce performance elevate e piena fruibilità delle nuove funzionalità. Tuttavia, Xiaomi potrebbe estendere la compatibilità ad altri modelli in base alle richieste del mercato e alle capacità hardware dei dispositivi.

Con il rilascio giugno 2025 di HyperOS 2.3, Xiaomi dimostra ancora una volta il suo impegno nell’innovazione tecnologica e nell’offerta di soluzioni software all’avanguardia. Grazie alla compatibilità con Android 16 e alla strategia di test globali, l’azienda è pronta a consolidare la sua posizione di leader nel settore tecnologico, garantendo un’esperienza utente superiore e priva di compromessi.