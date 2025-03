AI Overviews sarà in grado di analizzare immagini e testo da singola fonte

AI Overviews sta sbarcando in Italia con Google che, allo stesso tempo, sembra avere intenzione di continuare a sviluppare questo progetto così ambizioso, sebbene in passato abbia dimostrato alcune preoccupanti incertezze.

Tra le novità figura una che potrebbe rappresentare un passo evolutivo notevole nei rapporti tra utenti e Intelligenza Artificiale. Di fatto, attraverso un’implementazione relativa a Circle to Search, AI Overviews dovrebbe presto essere in grado di interagire su due livelli rispetto a immagini con testo.

Nello specifico, l’AI dovrebbe poter estrarre il testo e riassumere lo stesso, analizzando nel frattempo l’immagine e valutando la fonte nel suo complesso. Questo modus operandi così avanzato ha delle potenzialità enormi, che per molti versi può risultare anche un po’ inquietante.

AI Overviews è in grado di analizzare immagini e testo contenuto all’interno di esse

La funzione permette di interagire attraverso Circle to Search in diversi modi. Per esempio si parla di poter spiegare un contenuto, anche attraverso un blurb generato dall’AI con tanto di link a siti Web pertinenti. L’utente può però anche scegliere di chiedere un riepilogo o di estrarre testo dall’immagine.

Una volta che questa tecnologia sarà consolidata, il successivo passo sembra quello di applicare la stessa a Google Lens. Ciò potrebbe rendere la fotocamera degli smartphone il punto di incontro tra AI e mondo reale, con scenari quasi fantascientifici.

Si parla, per esempio di display AR capaci di estrarre informazioni da ciò che viene inquadrato, valutando il contesto per fornire output accurati all’utente. Un qualcosa che, solo fino a pochi anni fa, era considerato come irraggiungibile e che oggi sembra invece a portata di mano.

D’altro canto Google ha già portato Gemini Live e Circle to Search su Pixel 9, dimostrando come la direzione intrapresa sia ben chiara alla compagnia di Mountain View.