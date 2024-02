Quando un prodotto Apple incontra un altro dispositivo dell’azienda di Cupertino è sempre un’ottima notizia. Ecco perché chiunque sia in possesso di un iPhone (ma anche di un iPad e/o un Mac) non dovrebbe farsi sfuggire questa offerta: gli AirPods di seconda generazione sono scontati del 21% e costano solo 117 euro, spedizione compresa.

Perfetti per il tuo iPhone, gli AirPods di 2ª generazione costano solo 117€

Gli AirPods di seconda generazione mantengono l’ormai iconico design minimalista del modello originale. Sono leggeri e comodi da indossare per lunghi periodi di tempo, grazie al loro peso di soli 4 grammi e alla forma ergonomica che si adatta perfettamente all’orecchio.

Sono ottimi auricolari wireless per chiunque utilizzi device a marchio Apple. Si accendono all’istante e si collegano al tuo iPhone (ma anche iPad e Mac) appena sollevi il coperchio del case. Rispetto al modello originale, gli AirPods di seconda generazione offrono un suono più ricco e bilanciato, con bassi più profondi e alti più nitidi. Il chip H1 di Apple, integrato negli auricolari, garantisce una connessione Bluetooth più stabile e una migliore sincronizzazione audio con i dispositivi Apple.

Il setup semplicissimo non è l’unica nota a favore. Gli auricolari garantiscono infatti un’ottima autonomia, e una volta scarichi, basta inserirle nel case per ricaricarli (in base a quanto comunicato da Apple, in totale siamo sulle 24 ore di autonomia).

Entrambi gli auricolari poi includono sensori che ti consentono di gestire musica e chiamate in entrata/uscita con semplici tocchi. Una feature da non sottovalutare e che altri brand hanno provato ad imitare, ma con esiti decisamente peggiori.

Pur non essendo l’ultimo modello, gli auricolari Apple di seconda generazione sono più che consigliabili. E considera che è difficile trovarli a questo prezzo in altre circostanze.

L’articolo è fortemente richiesto, quindi è consigliabile completare l’acquisto in fretta per non perdere l’occasione di risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.