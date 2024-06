AirPods 3ª Gen MagSafe ad un prezzo MAI VISTO su Amazon

Crolla a 159,90 euro la versione MagSafe degli AirPods di 3ª generazione di Apple, ovvero il prezzo della configurazione Lightning. Tutto merito dello sconto del 23% applicato sul prezzo di listino, che però resterà attivo solo per poco tempo. Potrebbe essere una questione di ore se non di minuti, dal momento che, come indicato nell’inserzione, si tratta di un’offerta a tempo.

Minimo storico per gli AirPods 3ª Gen con custodia MagSafe: l’affare è solo su Amazon

Dal punto di vista estetico, gli AirPods di terza generazione si avvicinano al modello Pro grazie ad un corpo più compatto e leggero. Gli steli sono più corti e sottili e, rispetto al modello di seconda generazione, sono stati arricchiti di un sensore di pressione che permette di controllare la riproduzione audio e le chiamate. Inoltre, in entrambi gli auricolari è presente un microfono rivestito da una rete acustica che riduce al minimo il rumore del vento durante le chiamate.

Non bisogna farsi ingannare dalle etichette, perché questi auricolari wireless Apple offrono un’esperienza audio di assoluta qualità, caratterizzata da un suono ricco di dettagli, con bassi profondi e alti cristallini. E sì, ci sono sia l’Audio Spaziale con rilevamento dinamico della testa, che crea un’esperienza di ascolto tridimensionale che avvolge l’ascoltatore, che l’Equalizzazione Adattiva, una feature che ottimizza l’audio in base alla forma dell’orecchio.

L’autonomia è un fattore decisamente importante, essendo questi degli auricolari wireless. Ebbene, in base alle informazioni condivise dall’azienda di Cupertino, l’autonomia è di 6 ore di ascolto con una singola carica e fino a 30 ore con la custodia di ricarica (che in questo caso prevede la ricarica solo tramite Lightning).

Infine, c’è la questione della “sintonia immediata”: gli AirPods di 3ª generazione si abbinano in un lampo con iPhone, iPad o Mac per un’esperienza fluida e comoda.