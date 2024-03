I riflettori sono puntati su iOS 18 per via delle tanto chiacchierate novità legate all’intelligenza artificiale generativa. Ma il prossimo update del sistema operativo di iPhone porterà con sé anche altro, come la “Modalità Apparecchio Acustico” per gli AirPods.

L’indiscrezione giunge da una delle più affidabili fonti del settore, Mark Gurman. Il giornalista di Bloomberg, tramite la sua newsletter Power On (via MacRumors), informa i suoi lettori che gli AirPods Pro quasi sicuramente supporteranno la sopracitata funzione con iOS 18, il cui lancio è previsto per l’autunno.

Questa non è però la prima volta che si sente parlare di una funzionalità di questo tipo, ovvero in grado di trasformare gli auricolari Bluetooth di Apple in degli apparecchi acustici. Il primo rumor è stato lanciato dal Wall Street Journal nel 2021. Il quotidiano statunitense presentava questa novità come una esclusiva degli AirPods Pro di prima generazione. La voce di corridoio però è sempre rimasta tale.

L’azienda di Cupertino ha infatti nel frattempo presentato la seconda generazione degli auricolari Bluetooth di fascia alta, e – in tempi recenti – anche una versione con custodia con porta USB-C per la ricarica.

AirPods come apparecchi acustici: cosa dice la FDA

Ma può una funzione introdotta via software trasformare dei “semplici” auricolari in dei più sofisticati apparecchi acustici? Secondo la FDA, un apparecchio acustico è qualsiasi dispositivo indossabile progettato per aiutare le persone con problemi di udito a compensarli.

Nell’agosto del 2022, poi, la stessa FDA ha approvato una nuova categoria di prodotti acustici da banco (Personal sound amplification products, PSAP). Più precisamente, si parla di dispositivi elettronici destinati ai consumatori non udenti per amplificare i suoni in determinati ambienti. I PSAP “non sono destinati a trattare, curare, mitigare o prevenire le malattie e non influenzano la struttura o la funzione del corpo“, spiega l’ente governativo.

Questo per dire che Apple probabilmente non avrà necessariamente bisogno dell’approvazione della FDA per presentare e pubblicizzare la vociferata nuova feature degli AirPods come “Modalità apparecchio acustico”.

Gurman fornirà qualche dettaglio aggiuntivo in merito nelle prossime settimane, senza dubbio. Non sarà però necessario attendere più di tanto per “scoprire” la verità: iOS 18, insieme agli altri major update, verrà presentato da Apple alla WWDC24 di giugno.