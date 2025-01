AirPods con fotocamere integrate: Apple guarda al futuro degli indossabili

Apple potrebbe presto rivoluzionare il mondo degli auricolari. Stando a quanto riferito da fonti molto affidabili infatti il colosso americano avrebbe deciso di progettare dei nuovi AirPods: al loro interno ci sarebbero fotocamere integrate che, secondo gli esperti, sarebbero sensori a infrarossi a bassa risoluzione. È proprio in questo modo che Apple vuole aumentare la compatibilità ma soprattutto la sinergia con i suoi prodotti basati su realtà aumentata e realtà virtuale tra i quali ovviamente spicca il nuovo Vision Pro.

Miglioramenti nell’audio spaziale e nuovi controlli sui nuovi AirPods

L’uso delle fotocamere IR negli AirPods potrebbe migliorare significativamente la precisione dell’audio spaziale. Monitorando i movimenti della testa e del corpo, gli auricolari offrirebbero un’esperienza sonora ancora più immersiva. Questa tecnologia sarebbe particolarmente efficace se combinata con dispositivi come Vision Pro, aprendo nuove possibilità per applicazioni AR e VR.

Un’altra potenziale funzione riguarda il rilevamento dei gesti delle mani, simile a quanto già visto con il Joy-Con destro della Nintendo Switch. Grazie a questa capacità, gli utenti potrebbero interagire con i dispositivi Apple utilizzando semplici movimenti, abilitando controlli innovativi e senza contatto diretto.

Produzione e tempistiche per i nuovi AirPods: ecco le stime

Le ultime voci arrivate sul web parlano di Foxconn come azienda designata per la produzione dei sensori in questione. Inizialmente dovrebbero arrivare più o meno 10 milioni di unità anche se il debutto sul mercato è previsto per il prossimo anno.

Questo sviluppo conferma l’interesse di Apple nel consolidare il proprio ecosistema di indossabili e dispositivi immersivi. Gli AirPods con fotocamere IR rappresentano un ulteriore passo verso un’integrazione profonda tra audio, realtà aumentata e controlli gestuali, offrendo agli utenti nuove possibilità di interazione e intrattenimento.

Mentre si attende una conferma ufficiale, queste indiscrezioni alimentano le aspettative per un prodotto che potrebbe ridefinire il ruolo degli auricolari nel panorama tecnologico.