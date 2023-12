AirPods di terza generazione su eBay in promo col CODICE SCONTO

Non è un mistero che ormai gli utenti appassionati di tecnologia vadano dietro alle ultime creazioni dei grandi brand. Negli anni sono arrivate tantissime novità, che non riguardano solamente gli smartphone. Un chiaro esempio in casa Apple è quello degli auricolari, quegli AirPods che tutti desiderano e che spesso risultano molto più accessibili di quello che sembra.

È oggi il caso di quelli di terza generazione che sono diventati probabilmente tra i più acquistati in assoluto in questo 2023. Grazie alla grande offerta di eBay che propone l’opportunità di avere un codice sconto, il pubblico potrà portare a casa gli AirPods di terza generazione con un prezzo nettamente più basso del solito.

Come è possibile notare sul celebre sito e-commerce, il primo ad essere lanciato online durante i primi anni del boom di Internet, lo sconto si può applicare con il codice FESTE23. In questo caso il prezzo scenderà quindi a 164,64 €, con il solito anno di garanzia a disposizione e con la spedizione entro il prossimo mercoledì.

Gli AirPods di Apple sono in promo, ecco le specifiche e il codice sconto

Questi AirPods 3 sono un prodotto realmente sorprendente. In grado di offrire un audio perfettamente bilanciato con bassi profondi e un’ottima resa anche negli ambienti più rumorosi, gli auricolari hanno uno stile inconfondibile.

Grazie ai sensori di pressione disponibili, si potrà fare tutto direttamente dalle astine delle cuffie, senza dover ricorrere allo smartphone. Grazie alla custodia di ricarica, concederanno una autonomia massima di circa 30 ore. Sono ovviamente dotate di audio spaziale, in grado di rilevare la posizione della testa rispetto alla fonte di riproduzione.

Gli AirPods 3 di Apple oggi su eBay arrivano a costare 164,64 € inserendo in fase di acquisto il codice sconto FESTE 23.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.