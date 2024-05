Gli auricolari wireless top di gamma di Apple sono gli AirPods Pro di 2ª generazione, il cui prezzo di listino è vicino ai 300 euro. Oggi però, se vuoi aggiornare il tuo ecosistema Apple risparmiando, li puoi acquistare a soli 232,65 euro su eBay utilizzando il codice promozionale MAGGIO24 al momento del pagamento.

Prezzo strepitoso per gli AirPods Pro di 2ª generazione, gli auricolari top di gamma di Apple

Dal punto di vista estetico, gli AirPods Pro di seconda generazione mantengono lo stesso design del modello originale, con il corpo in plastica, lo stelo e i gommini copriauricolare in silicone per il massimo comfort. Per quanto riguarda invece la custodia di ricarica, questa supporta la ricarica wireless MagSafe e – novità – include una porta USB-C per la ricarica via cavo.

In termini di funzionalità e performance, nel catalogo di Apple non c’è nulla di meglio. La cancellazione del rumore, grazie al chip H2, è due volte più efficace rispetto alla generazione precedente, ma c’è anche la modalità Trasparenza per ascoltare tutto ciò che c’è intorno. Quest’ultima, che regola l’intensità dei rumori forti 48.000 volte al secondo, è molto importante quando ci si muove in ambienti dove ad esempio c’è traffico e bisogna prestare attenzione all’ambiente circostante.

Spicca anche l’audio adattivo, ovvero quella feature che fonde in modo dinamico la modalità Trasparenza e la cancellazione attiva del rumore per fornire, in base alle circostanze, la migliore esperienza d’ascolto possibile.

Gli AirPods Pro di seconda generazione, poi, si collegano in un lampo a iPhone, iPad e Mac e hanno un’autonomia complessiva (dunque considerando anche il case di ricarica) di 30 ore. All’interno della confezione, infine, ci sono i cuscinetti in silicone in quattro diverse taglie (XS, S, M e L) per un massimo livello di comfort.