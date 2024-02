Ti stai forse chiedendo quali siano i migliori auricolari Bluetooth da abbinare al tuo iPhone (ma anche iPad e Mac)? Beh che domande, ovviamente sono gli AirPods Pro di 2ª generazione con custodia MagSafe e porta USB-C. Oggi li puoi acquistare in offerta a 239,99 euro (spedizione inclusa) grazie allo sconto Amazon del 14% sul prezzo di listino. Un bel modo di festeggiare il Carnevale, no?

Oggi non dovresti farti sfuggire gli AirPods Pro di 2ª generazione con custodia MagSafe USB-C

Eccezion fatta per la presenza della porta USB-C al posto di quella Lightning, non ci sono novità estetiche da segnalare per gli AirPods Pro di seconda generazione e la custodia MagSafe di ricarica.

Il cuore pulsante è sempre il chip H2, che garantisce una cancellazione del rumore più intelligente e un suono tridimensionale. È alla base anche dell’equalizzazione adattiva, che calibra la musica in tempo reale, e della Modalità Trasparenza, fondamentale in quelle circostanze dopo bisogna sentire l’ambiente circostante.

Non mancano però le novità. La prima è che grazie alla sopracitata porta USB-C, è possibile ricaricare gli AirPods Pro 2 direttamente da iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Basta usare il cavo da USB-C a USB-C e il gioco è fatto.

La seconda è che la nuova versione degli auricolari Pro di Apple supporta l’audio loseless a latenza ultra ridotta. Questa serve a garantire un’esperienza true wireless perfetta con il visore Apple Vision Pro, da pochi giorni disponibili all’acquisto unicamente negli Stati Uniti d’America.

Infine, in seguito al lancio di iOS 17, gli AirPods Pro di 2ª generazione si sono arricchiti delle seguenti tre feature: audio adattivo (la nuova modalità unisce in modo dinamico la funzione Trasparenza e la cancellazione attiva del rumore per regolare il rumore di fondo in base alle condizioni ambientali), rilevamento conversazione (gli auricolari abbassano automaticamente il volume dei contenuti in ascolto quando l’utente che le sta usando sta parlando con una persona nelle vicinanze) e volume personalizzato (sfruttando il machine learning, questa funzione calibra automaticamente l’esperienza d’ascolto in base alle preferenze mostrate nel corso del tempo).

