AirTag, IMPERDIBILE la confezione da 4 con il codice eBay

Un gadget a marchio Apple di incredibile utilità è l’AirTag. Questo piccolo “disco volante” è un localizzatore Bluetooth che, sfruttando la rete del network Dov’è, aiuta gli utenti a ritrovare oggi smarriti come chiavi, borse, valige e portafogli. Oggi la confezione da 4 è proposta a soli 107,91€ su eBay, un vero affare. Per completare l’affare al prezzo promozionale è necessario utilizzare il codice FESTE23 al momento del pagamento.

L’AirTag è sì un gadget minuscolo, ma è di una utilità pazzesca. Con questo “disco” tieni d’occhio e ritrovi le tue cose direttamente dall’app Dov’è sul tuo iPhone, la stessa che avrai probabilmente già usato per localizzare sulla mappa gli altri tuoi dispositivi e i tuoi familiari.

L’accessorio made-in-Cupertino si configura in un lampo, basta un tap e si collega all’iPhone o all’iPad. Devi ritrovare un oggetto? Puoi anche far risuonare l’altoparlante integrato o chiedere direttamente a Siri.

Inoltre, grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag. Localizzalo anche quando è lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è.

Non è il minimo storico per questo articolo, ma ci siamo davvero vicini. Per questo motivo è consigliabile completare l’acquisto in tempi brevi, ricordando però di inserire il codice FESTE23 al momento del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.