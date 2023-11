AirTag: la MIGLIORE alternativa oggi costa ANCORA MENO

Nonostante l’AirTag sia il dispositivo più economico dell’intero listino Apple, il suo prezzo non è che sia poi così invitante. Il piccolo tracker per ritrovare oggetti personali smarriti è davvero utile, non ci sono dubbi, ma fortunatamente il mercato offre anche valide alternative. Quella a marchio ATUVOS, ad esempio, oggi costa solo 16 euro (spedizione compresa). E non temere, perché è perfettamente compatibile con il network Dov’è di Apple.

Questo smart tracker funziona come l’AirTag (è compatibile con Dov’è), ma costa solo 16€

Il localizzatore è compatibile con il network Dov’è di Apple, e questo è un enorme punto a favore del piccolo ma utilissimo gadget. Il tag integra un altoparlante che emette un suono per essere facilmente ritrovato, anche nel caos più totale. L’ideale da abbinare a chiavi, portafoglio, borse e così via.

La distanza massima supportata è 120m, e se dovesse essere fuori dalla portata del Bluetooth, puoi visualizzare il tracker ATUVOS sulla mappa. Proprio come se fosse un device Apple, per intenderci.

Questo accessorio simil-AirTag sfrutta tutte le misure di sicurezza offerte da Apple. La rete del network Dov’è è infatti crittografata e anonima, e nemmeno l’azienda di Cupertino può risalire alla sua posizione. Nel caso in cui dovessi smarrirlo, puoi attivare la Modalità Smarrito e aggiungere le tue informazioni di contatto (dovesse essere ritrovato da qualcuno…). Il gadget è resistente all’acqua, ha dimensioni compatte e robuste e, infine, include una batteria CR2032 che dura circa 1 anno.

Il costo del localizzatore attualmente è di soli di 16,24 euro, spedizione compresa. Per approfittare dell’offerta non bisogna fare altro che aggiungere il prodotto al carrello e completare l’acquisto con un clic. Non ci sono infatti coupon da applicare e codici sconto da inserire manualmente. Insomma, pensa a tutto Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.