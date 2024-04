AirTag: mai più oggetti smarriti con il tracker di Apple (-23%)

Un prodotto a marchio Apple particolarmente apprezzato dalla community è l’AirTag. Si tratta di un piccolo localizzare che, sfruttando il network proprietario Dov’è, aiuta l’utente a ritrovare un oggetto smarrito, come chiavi, borsa e portafoglio. Il suo prezzo di listino è di 39 euro, ma oggi – approfittando dello sconto Amazon del 23% – lo puoi acquistare a 29 euro, spedizione compresa.

Ritrova ciò che hai smarrito con AirTag: il tracker di Apple è tra i prodotti in offerta su Amazon

L’AirTag, come anticipato, è un piccolo localizzatore Bluetooth progettate per aiutarti a trovare oggetti smarriti come chiavi, borse, zaini e altro ancora. Funziona in tandem con i dispositivi Apple per creare una rete di ricerca collaborativa che sfrutta la potenza di milioni di iPhone (e non solo) in tutto il mondo per rintracciare i tuoi oggetti smarriti.

Il tracker ha dimensioni contente ed è anche molto discreto, con un diametro di soli 32 mm e uno spessore di 8 mm. È realizzato in acciaio inossidabile ed è resistente all’acqua e alla polvere (rating di grado IP67), quindi è adatto all’uso in qualsiasi condizione atmosferica.

L’AirTag è dotato del chip U1 personalizzato che utilizza la tecnologia Ultra Wideband (UWB) per una localizzazione di precisione quando si trova nel raggio di portata dello smartphone. Per gli oggetti più lontani, gli AirTag sfruttano la rete Dov’è di dispositivi Apple anonimi. Quando un AirTag si trova nelle vicinanze di un dispositivo Apple, la sua posizione viene rilevata in modo sicuro e anonimo e trasmessa al proprietario, aiutandolo a rintracciare l’oggetto smarrito.

Infine, se pensi che il tuo AirTag sia stato smarrito e si trovi fuori dalla tua portata Bluetooth, puoi attivare la modalità “Oggetto smarrito”. In questo modo, chiunque trovi il tuo AirTag potrà vedere un messaggio con le tue informazioni di contatto quando lo tocca con il proprio iPhone o dispositivo Android.