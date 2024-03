AirTag: ritrova i tuoi oggetti smarriti in un attimo (-13%)

Ti è mai capitato di vedere in giro, magari agganciati alle chiavi o ad un zaino, dei piccoli dispositivi di forma rotonda con il logo di Apple? L’AirTag è un localizzatore dalle dimensioni contenute che aiuta gli utenti a ritrovare i propri oggetti smarriti, come chiavi, portafogli, zaini, valigie e così via. Se ne vuoi acquistare uno, devi sapere che oggi Amazon propone uno sconto del 13% che porta il prezzo finale del tracker a soli 33,99 euro, spedizione compresa.

AirTag: il tuo nuovo dispositivo smart per ritrovare gli oggetti smarriti

AirTag sfrutta la potenza del network Dov’è dei dispositivi Apple per aiutarti a trovare i tuoi oggetti smarriti. Quando un AirTag si trova fuori dalla portata del tuo iPhone, può sfruttare la tecnologia Bluetooth di altri dispositivi Apple nelle vicinanze per inviare la sua posizione ai server Apple. In questo modo, potrai vedere la posizione approssimativa del tuo oggetto smarrito sulla mappa dell’app Dov’è.

Se il tuo AirTag si trova nelle vicinanze, puoi utilizzare la funzione “Trova nelle vicinanze” per individuarlo con precisione. L’app Dov’è ti guiderà verso l’oggetto smarrito emettendo un suono e mostrandoti la distanza e la direzione in tempo reale.

Se hai smarrito il tuo oggetto, puoi attivare la “Modalità smarrito”. In questo modo, chiunque trovi il tuo AirTag potrà leggere il tuo numero di telefono o un messaggio personalizzato per contattarti e restituirtelo.

Come è scontato che sia, Apple ha progettato AirTag con la privacy in mente. La posizione del tuo AirTag viene crittografata e non viene mai memorizzata sul dispositivo stesso o sui server Apple. Inoltre, il piccolo tracker non è in grado di tracciare la tua posizione o la posizione di altre persone.

AirTag è un dispositivo di localizzazione semplice da usare e affidabile che ti aiuta a ritrovare i tuoi oggetti smarriti con facilità. Con la sua tecnologia avanzata, la sua attenzione alla privacy e la sua ampia gamma di accessori, è il compagno ideale per chiunque desideri tenere traccia dei propri oggetti personali.