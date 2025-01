AirTag: un nuovo avviso sulle batterie che non andrebbe ignorato

Apple ha di recente aggiornato il suo dispositivo di tracciamento, l’AirTag, per rientrare entro i parametri imposti da una legge americana nota come Reese’s Law.

Questa legge è focalizzata sulla prevenzione di ingestioni di batterie a bottone da parte dei bambini e, secondo quanto riportato dalla U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), gli AirTag ora presentano un’etichetta di avvertimento sulla confezione, con tanto di apposito simbolo vicino al vano batteria.

Questi dispositivi, lanciati sul mercato nel 2021, hanno raggiunto una grande popolarità tanto oltreoceano quanto nel vecchio continente. Questi risultano utili per individuare oggetti smarriti attraverso l’app Dov’è di Apple.

Nonostante la popolarità enorme di AirTag, tali accessori hanno anche comportato degli aspetti negativi se non inquietanti.

AirTag e le batterie a bottone: solo l’ultimo problema dell’accessorio prodotto da Apple

In alcuni casi, tali accessori sono stati utilizzati per tracciamenti indesiderati, nel contesto di vere e proprie azioni di stalking. Non solo: in passato questi dispositivi sono stati utilizzati anche da ladri e topi d’appartamento per monitorare le potenziali vittime e i loro spostamenti. A ciò si aggiunge il potenziale rischio di cui abbiamo appena parlato, con le batterie considerate pericolose per i più piccoli.

Per quanto concerne la privacy, quelli legati agli AirTag non sono gli unici problemi che Apple deve affrontare. Un mese fa, un ex dipendente ha segnalato potenziali comportamenti inquietanti da parte dell’azienda.

La legge americana richiede che i prodotti contenenti tali batterie siano dotati di avvertenze chiare per prevenire incidenti potenzialmente letali. Apple, una volta avvertita del potenziale rischio, ha collaborato con la CPSC per garantire la conformità degli accessori, rendendo più consapevoli i genitori che utilizzano AirTag. Inoltre, poiché alcuni modelli sono stati venduti in passato senza le etichette appropriate, un aggiornamento all’interfaccia dell’app Dov’è avverte gli utenti dei potenziali pericoli delle batterie a bottone.