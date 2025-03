Al via i test per l'assistente AI di Microsoft che aiuta i videogiocatori

I videogiocatori attivi sulla piattaforma Xbox otterranno presto un assistente di gioco basato sull’Intelligenza Artificiale.

Questo strumento avanzato opzionale, chiamato Copilot for Gaming, sarà utile per affinare le abilità con determinati titoli. Lo stesso, annunciato lo scorso anno, può supportare i giocatori in diversi modi. Secondo quanto rivelato da Microsoft, potrebbe avvisare gli utenti di eventuali aggiornamenti per il titolo a cui stanno giocando o persino avvertire di missioni secondarie.

Secondo quanto rivelato dalla compagnia, Copilot for Gaming sarà disponibile a partire da aprile, con una prima fase di accesso anticipato tramite il programma Xbox Insider. Durante questa fase lo strumento sarà disponibile come app mobile e non direttamente da console.

Copilot for Gaming, l’assistente AI discreto ma efficace che aiuta i videogiocatori

Per capire meglio le potenzialità di questo assistente AI specializzato nel gaming, Jason Ronald vicepresidente next generation di Xbox, ha voluto fare un esempio pratico. Nel contesto di un gioco di guida, per esempio, Copilot for Gaming può dare consigli su quale vettura scegliere valutando lo stile di guida dello stesso.

Secondo Fatima Kardar, vicepresidente aziendale Xbox di Gaming AI, Copilot può essere uno strumento discreto ma allo stesso tempo efficace se applicato nel contesto videoludico. Kardar ha spiegato come i videogiochi siano l’unica forma di media che può “bloccare” il fruitore e, in questo senso, l’AI può aiutare a superare eventuali situazioni di stallo.

Allo stesso tempo, per Kardar resta importante evitare una presenza troppo invasiva di Copilot for Gaming, offrendo un elevato livello di libertà al videogiocatore.

Microsoft è uno dei colossi tecnologici che sta dimostrando maggiore interesse nel contesto dell’AI, in virtù di un accordo multimiliardario con OpenAI e dello sviluppo di Copilot. In questo senso, Copilot for Gaming potrebbe rappresentare solo un tassello in una strategia molto più ampia per rendere la compagnia uno dei nomi di spicco del settore.