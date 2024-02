Acquistare un All-in-One significa posizionare sulla propria scrivania un computer desktop completo, occupando però molto meno spazio rispetto ad un setup tradizionale. Tutto il necessario (alimentatore, RAM, SSD e via dicendo) si “nasconde” dietro al monitor, in questo caso da 24 pollici con risoluzione Full HD. Stiamo parlando dell’HP 24-cb1002sl, con processore Intel Core i3 e altoparlanti integrati.

Come appena detto, è tutto compreso (anche tastiera e mouse) e il prezzo è più che conveniente: solo 529,99€ spedizione compresa. È tutto merito dello sconto Amazon del 31%, che però potrebbe avere breve durata. Insomma, è meglio sbrigarsi!

L’AiO di HP comprende tutto ciò che è necessario, anche mouse e tastiera: su Amazon il prezzo è fantastico

Se i Mac di Apple non pensi possano fare al caso tuo, allora hai diverse opzioni tra cui scegliere in fatto di AiO. Oggi, come già anticipato, puoi acquistare un PC HP risparmiando quasi 200€ senza però scendere a compromessi. Il 24-cb1002sl (questo il nome del modello) è infatti una macchina dalle performance solide per intrattenimento e produttività.

Quello firmato HP è un computer dal design elegante, moderno e curato nei minimi particolari. Con un look così, lo puoi usare anche in ambienti formali, come in ufficio. Il display è un IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Le cornici sono ridotte al minimo su tre lati, e in basso trovi una griglia necessaria per fare spazio al sistema di altoparlanti. Il supporto è in alluminio, dalle forme moderne. La scocca posteriore è invece in plastica dura e resistente, caratterizzata da un pattern ruvido che dona quel tocco in più che di certo non guasta.

Il colore dominante è il nero e, di conseguenza, nere sono anche le plastiche di mouse e tastiera. Entrambe le periferiche sono cablate, ma essendo l’AiO dotato sia di Bluetooth che di numerose porte USB-A, puoi utilizzare anche accessori wireless. A te scelta dunque.

Tornando alle presstazioni, il processore è un Intel Core i3 di 12a generazione (con frequenza massima di 4,1GHz), ben supportato da 8GB di RAM DDR4 (3200MHz) e 512GB di archiviazione SSD NVMe.

Sul retro, infine, trovi tre porte USB di tipo A, una porta HDMI (nel caso tu voglia collegare un secondo monitor) e la porta Ethernet per Internet. Ovviamente, hai l’alternativa Wi-Fi.

