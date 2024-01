Allontana il pericolo LADRI con la telecamera QHD in offerta su Amazon

Lo sconto su Amazon oggi compare una telecamera, quella di TP-Link. La nuova Tapo C320Ws è in sconto con il 9% in meno.

Il prezzo di questo prodotto oggi scende a 49,99 € con l’offerta a tempo che garantisce spedizione veloce e due anni di garanzia.

La telecamera perfetta che rileva i movimenti è in sconto

Oltre al piano estetico ci sono tante altre caratteristiche che rendono questa telecamera davvero interessante. Si parte innanzitutto da una risoluzione in QHD con i 4 MP del sensore che riesce infatti anche a zoommare in maniera considerevole.

Questo consente di avere una visuale molto più chiara e anche una visione notturna durante la notte che riesce a colorarsi con tecnologia Full-Color. Oltretutto questa telecamera di sorveglianza è dotata anche di rilevamento del movimento e riesce a capire quando una persona invade la sua zona di competenza. Bastano pochi secondi per inviare una notifica al padrone di casa che così si accorgerà dell’intrusione. Ovviamente tutto è governabile mediante l’applicazione ufficiale che consente anche l’integrazione con Alexa.

Ce ne sono davvero tanti di modi per evitare che i ladri possano entrare in casa o in questo caso nel giardino antistante o retrostante, ma una telecamera a basso costo può essere quello migliore. Effettivamente non bisogna spendere troppo se ci si affida ad Amazon, siccome le specifiche di questa videocamera da 4 MP sono davvero eccezionali.

È bella da vedere, non guasta assolutamente l’estetica di un muro o di un qualsiasi appoggio e inoltre oggi è anche in sconto con un’offerta a tempo.

La nuova telecamera Tapo C320Ws di TP-Link oggi costa solo 49,99 € grazie al 9% di sconto con spedizione entro un giorno e con due anni di garanzia.

