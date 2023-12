Altro che Apple Pencil: l'alternativa economica costa solo 21€!

Per quanto la Apple Pencil sia probabilmente la migliore della sua categoria, non tutti sono disposti a spendere 100€ euro e più per un accessorio di questo tipo. La migliore alternativa economica – ma di qualità! – è la Metapen A8, compatibile con praticamente tutti gli iPad che ad oggi possono essere utilizzati con lo stylus dell’azienda di Cupertino. Perché “economica”? Semplice, costa solo 21,99€ grazie al super sconto Amazon del 37%.

Oggi costa ancora meno la migliore alternativa economica alla Apple Pencil: solo 21,99€ su Amazon

Come anticipato poco sopra, si tratta di una alternativa economica alla Apple Pencil dell’azienda di Cupertino. A questo prezzo (solo 21,99 euro) sarebbe un grave errore non dargli nemmeno un’occasione. Dovessi poi renderti conto di imperfezioni o problemi, puoi sempre effettuare il reso.

La Metapen A8 si passa dallo 0% al 100% in circa 30 minuti e la ricarichi tramite USB-C. L’autonomia è di circa 10 ore, e se vai di fretta, con 4 minuti di ricarica ha disposizione circa 2 ore di lavoro. Pazzesco, davvero.

La punta è realizzata in materiale polimerico di buona qualità, e all’interno della confezione ne trovi anche due di ricambio. Questa alternativa alla Apple Pencil è sensibile all’inclinazione, è precisa e ha un ritardo davvero impercettibile.

Altra chicca favolosa è la possibilità di poter agganciare magneticamente la Metapen A8 all’iPad (Pro 11″ di 1/2/3 generazione, Pro 12,9″ di 3/4/5 generazione, iPad Air 4/5 generazione e iPad Mini 6). La ricarica wireless, però, non è supportata.

La Metapen A8 è compatibile con i seguenti iPad:

iPad 6/7/8/9/10

iPad Air 3/4/5

iPad Pro 11″ 1/2/3

iPad Pro 12,9″ 3/4/5

iPad Mini 5/6

Il consiglio è di concludere rapidamente l’acquisto, perché questa alternativa economica sta riscuotendo davvero successo su Amazon. Tutto merito dell’ottimo prezzo, ovviamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.