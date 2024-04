Il Sony SRS-XB100 è un altoparlante Bluetooth dal suono potente e con una durata della batteria eccezionale, racchiuso in un design compatto e robusto. Ideale per gli amanti della musica in movimento, questo speaker vanta una serie di caratteristiche che lo rendono un compagno ideale per qualsiasi avventura e soprattutto l’estate, che è quasi dietro l’angolo. Oggi lo puoi acquistare in offerta su Amazon approfittando dello sconto del 38%.

L’altoparlante Bluetooth di Sony è un piccolo gigante della musica in movimento

Con un peso di soli 300 grammi e dimensioni contenute, l’SRS-XB100 è estremamente portatile. Il design cilindrico si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, mentre il cinturino in silicone integrato facilita il trasporto, permettendoti di agganciarlo allo zaino o alla bicicletta.

Costruito per resistere alle intemperie, l’SRS-XB100 vanta una certificazione IP67 che lo rende resistente a polvere e acqua. È perfetto per ascoltare musica in spiaggia, in piscina o sotto la pioggia, senza doversi preoccupare di schizzi o getti d’acqua.

Nonostante le sue dimensioni compatte, l’altoparlante Bluetooth di Sony offre un suono ricco e bilanciato. La tecnologia proprietaria Extra Bass esalta le basse frequenze, garantendo un suono potente e coinvolgente, perfetto per generi musicali come bass-heavy o EDM.

L’autonomia della batteria è un punto di forza di questo speaker. Con una singola carica, l’SRS-XB100 può garantire fino a 16 ore di riproduzione musicale, permettendoti di goderti le tue canzoni preferite per un’intera giornata senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

In termini di feature, si segnalano il vivavoce per effettuare e ricevere telefonate direttamente dallo speaker, e la modalità Party Connect consente di collegare più speaker SRS-XB100 per un suono ancora più potente e coinvolgente.