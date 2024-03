La Festa delle Offerte di Primavera sta regalando enorme soddisfazioni. Per alcuni sconti bisogna però tener conto della percentuale di richiesta, quindi bisogna essere più veloci di altri utenti. È il caso degli altoparlanti per computer di Amazon, che in questo momento costano solo 16 euro grazie allo sconto del 51%. È necessario agire in fretta, perché la richiesta ha già superato il 70%.

Minima spesa, ottima resa: gli altoparlanti per computer di Amazon sono scontati del 51% con le Offerte di Primavera

Gli Amazon Basics Altoparlanti per computer con alimentazione USB sono una scelta molto gettonata per chi cerca un’opzione economica e di facile utilizzo per migliorare l’audio del proprio computer. Questi speaker compatti e alimentati tramite USB offrono un suono chiaro e bilanciato, pur essendo privi di alcune funzionalità avanzate presenti in modelli più costosi.

I due speaker sono abbastanza piccoli e quindi sono l’ideale per scrivanie di dimensioni ridotte. In generale, il design è compatto e sobrio, quindi vanno bene per qualsiasi postazione PC, anche quella dell’ufficio. Come già anticipato, poi, l’alimentazione è tramite USB ed elimina quindi la necessità di un adattatore di corrente separato.

Molto comodo è il controllo del volume posizionato sul cavo di uno degli altoparlanti. Con la rotellina potrai gestire facilmente il volume dell’audio in uscita senza dover modificare le impostazioni del PC.

Tutto passa attraverso la dotazione di porte del tuo computer desktop o laptop. Per l’alimentazione basta una porta USB-A, per il trasferimento dei dati audio basta invece inserire il jack da 3,5mm nell’apposita porta.

Quelli di Amazon sono altoparlanti economici (soprattutto oggi, grazie allo sconto del 51%), facili da usare e dal design compatto. Certo, bisogna accettare qualche compromesso, come i bassi limitati e il volume massimo abbastanza moderato.