I Creative Pebble Pro sono altoparlanti desktop con un suono potente, un bel design e – soprattutto – un prezzo più allettante. Costano infatti solo 55,99 euro (spedizione compresa) grazie al coupon Amazon valido per uno sconto immediato del 30%.

Se cerchi degli speaker di buona qualità per il tuo computer ma non vuoi occupare spazio sulla scrivania, questa è la scelta migliore.

Gli altoparlanti di Creative per chi cerca un audio potente ma non vuole occupare spazio sulla scrivania

I Creative Pebble Pro sono altoparlanti per PC caratterizzati da un design elegante ed essenziale, sono a forma di sfera e hanno un subwoofer integrato. Ogni altoparlante è dotato di un driver full-range da 2″ che offre un suono nitido e bilanciato. Il subwoofer integrato, invece, aggiunge una buona quantità di bassi per un’esperienza audio più ricca.

Interessante e utile è la presenza di un controllo di volume sul cavo, che permette di regolare facilmente l’intensità audio senza dover toccare gli altoparlanti stessi o cercare un controllo remoto separato. È una feature molto comoda, soprattutto se si ha poco spazio sulla scrivania o se si desidera un rapido accesso al controllo del volume.

I Creative Pebble Pro supportano la connessione USB-C per l’alimentazione e l’audio, il che significa che possono essere facilmente collegati a un computer o a qualsiasi dispositivo compatibile tramite una singola connessione.

In termini di qualità audio, siamo ad un ottimo livello. Nonostante le dimensioni compatte degli altoparlanti, i Pebble Pro riescono a produrre un suono dettagliato e bilanciato, con bassi soddisfacenti grazie al subwoofer integrato. Sono particolarmente adatte per l’ascolto di musica, la visione di film o video e per giocare, offrendo un’esperienza audio immersiva sulla scrivania.

In definitiva, quelli firmati Creative sono altoparlanti eccellenti per chi cerca un sistema audio desktop di qualità con un design elegante e funzionalità pratiche.