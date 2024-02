Nel primo giorno in cui negli Stati Uniti è possibile acquistare Apple Vision Pro, il primo visore dell’azienda di Cupertino, giunge un’importante notizia dagli uffici di un altro colosso tech, quello guidato da Mark Zuckerberg. Dal comunicato stampa diffuso in queste ore si apprende che il visore Meta Quest VR sarà presto in grado di riprodurre i video spaziali registrati con iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Il supporto, si legge, arriverà con l’aggiornamento v62.

Non solo Apple Vision Pro: i video spaziali registrati con iPhone 15 Pro e 15 Pro Max anche sui visori Meta Quest

Il Vision Pro del gigante di Cupertino non è un dispositivo perfetto (il peso, secondo le prime recensioni, alla lunga potrebbe diventare un problema), ma ha comunque attirato notevole attenzione. Il dispositivo però ha un costo molto elevato (si parte da 3,500 dollari) e, soprattutto, al momento può essere acquistato unicamente negli Stati Uniti d’America.

Proprio per questo motivo la notizia diffusa dall’azienda di Mark Zuckerberg è stata accolta con un certo entusiasmo. Con il software update v62 sopracitato, gli utenti che non sono in possesso di un Apple Vision Pro potranno utilizzare il Meta Quest per godersi in modo immersivo e coinvolgente i video spaziali registrati con gli ultimi due smartphone top di gamma di Apple.

Tutti i video spaziali caricati sul Quest verranno convertiti automaticamente in un formato compatibile e archiviati nel cloud. Al momento sono già disponibili alcuni video dimostrativi per rendere meglio l’idea.

«Siamo entusiasti di annunciare il supporto per la riproduzione di video spaziali sul Meta Quest», si legge nel comunicato. «Se hai un iPhone 15 Pro o un 15 Pro Max, ora puoi caricare video spaziali sul tuo visore Meta Quest utilizzando l’app mobile Meta Quest, permettendoti di rivivere il momento con un profondità sorprendente. Con questa nuova funzionalità, puoi vivere i tuoi ricordi e i tuoi contenuti multimediali come mai prima d’ora».

La feature riguarda esclusivamente i modelli 3, 2 e Pro del visore VR di Meta. Quello di ultima generazione, il 3, ha un prezzo di partenza di 549,99€ in Italia.