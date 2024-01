Amazfit batte Samsung sul tempo, arriva il nuovo anello smart Helio Ring

La tecnologia pian piano si evolve e di conseguenza anche tutti i dispositivi che girano intorno a tale ambito. Con il passare degli anni abbiamo visto arrivare prodotti straordinari sul mercato, in grado di stupire anche coloro che sono più avvezzi a tutto ciò. Si prevede ad esempio che Samsung entrerà ben presto sul mercato con i suoi smart ring, anelli smart che saranno sdoganati ulteriormente con la presentazione del tanto vociferato Galaxy Ring.

Mentre l’azienda sucdocreana sta lavorando su questo prodotto però, ecco che qualcuno avrebbe ben pensato di anticiparla. Il nome è quello di Amazift che ora entrata nel mercato degli anelli smart con il suo nuovo Helio Ring, lanciando così la sfida al nuovo prodotto di Oura, arrivato alla sua terza serie.

Amazfit presenta il suo nuovo anello smart, ecco l’Helio Ring

Amazfit ha scelto di sfruttare la nota vetrina annuale del CES 2024, annunciando a Las Vegas il suo nuovo Helio Ring. L’anello è realizzato in lega di titanio ed ha un peso davvero incredibile che equivale a meno di 4 grammi. Si tratta di un prodotto progettato appositamente per essere indossato tutto il giorno senza accorgersene, con una grande integrazione con tutti gli smartwatch di Amazfit già esistenti. Ovviamente l’anello può funzionare anche in maniera indipendente e sempre con l’aiuto dell’app Zepp. Si tratta di un prodotto resistente all’acqua fino a 10 ATM e che quindi potrà essere indossato per ogni tipo di esercizio in ogni attività.

Come altri anelli intelligenti, il nuovo Helio Ring offre il monitoraggio del sonno, statistiche sul fitness come il recupero atletico e anche altre statistiche standard. Tra queste ci sono ovviamente frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e stress. È inoltre in grado di monitorare il sonno e lo sforzo fisico.

Sarà poi necessario sottoscrivere un abbonamento per sfruttare un nuovo servizio chiamato Zepp Aura AI, in grado di riprodurre suoni ambientali mentre si dorme regolandoli in base alle reazioni del corpo. Al momento non si conosce la data di commercializzazione e l’ammontare del prezzo di questo dispositivo.