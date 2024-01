Amazfit Bip 5, il super prezzo oggi su Amazon è da sfruttare

Tutti gli smartwatch che sono disponibili su Amazon hanno spesso prezzi più appetibili del solito, ma oggi siamo di fronte a qualcosa di eccezionale. L’Amzfit Bip 5, in genere già meno costoso rispetto agli altri, registra un ulteriore sconto, questa volta dell’11%.

Parliamo di un prodotto che ha uno schermo ampio e anche una durata della batteria che supera di gran lunga i top di gamma esistenti sul mercato. Proprio per questo motivo sono migliaia le persone che hanno deciso di acquistarlo nell’ultimo periodo, anche per fare un bel regalo di Natale. Oggi l’Amazfit Bip 5 arriva su Amazon a soli 79,90 € con due anni di garanzia disponibili. Per riceverlo a casa, basteranno al massimo un paio di giorni.

Compra il nuovo Amazfit Bip 5 a 79,90 €, ecco le specifiche

Il display da 1,91″ di ampiezza consente di leggere tranquillamente tutte le informazioni. L’Amazfit Bip 5 consente di monitorare il battito cardiaco ma anche l’ossigeno nel sangue, oltre alle varie attività fitness che sono più di 110. Quello che sorprende è la grande autonomia, siccome lo smartwatch può arrivare fino a 10 giorni di fila.

Se vi state chiedendo quali sono le caratteristiche che uno smartwatch deve avere, sono tutte comprese in questo prodotto. Non per caso, l’Amazfit Bip 5 è uno dei dispositivi più acquistati del momento, complice il suo prezzo in discesa rispetto al passato.

Oggi su Amazon tutti gli utenti interessati possono portare a casa questo dispositivo con l’11% di sconto, approfittando dell’offerta a tempo disponibile. Basterà acquistarlo adesso per poter spendere solo 79,90 €, cifra davvero interessante se si valutano tutte le sue specifiche. Oltre a questo ricordiamo che sarà a casa vostra entro il 5 gennaio e soprattutto con due anni di garanzia disponibili.

