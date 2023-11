Amazfit GTS 2 con coupon sconto da 20 € su Amazon

Indossare un dispositivo come uno smartwatch è oggi molto più comune tra le persone. Una delle aziende che riesce a garantire maggior qualità senza mostrare prezzi elevati è Amazfit.

Il colosso è stato in grado negli ultimi anni di crescere a dismisura ed oggi presenta su Amazon uno dei suoi migliori smartwatch in sconto. Ecco l’Amazfit GTS 2, orologio di ottimo livello, con un ampio schermo e in grado di essere utile sia nella vita di tutti i giorni che durante l’attività sportiva.

Il prodotto, oggi disponibile nella colorazione rosa e dunque più adatto ad un pubblico femminile, presenta svariate caratteristiche tecniche di grande caratura. Il prezzo di 129,90 € scende di 20 € grazie al coupon da applicare in pagina. In questo modo lo pagherete solo 109,90 €, avendo a disposizione anche due anni di garanzia.

Amazfit GTS 2, lo smartwatch super conveniente

Esteticamente si tratta di un vero e proprio orologio smart, uno di quelli forniti di grande schermo, cinturino molto comodo ed una corona girevole. L’Amazfit GTS 2 si presenta con uno schermo da 1,65″ di ampiezza e di tipo AMOLED, in grado di mostrare le informazioni anche sotto la luce del sole con grande chiarezza.

Consente di ricevere le chiamate in Bluetooth, di riprodurre la musica e di supportare ben 90 modalità sportive. È impermeabile fino a 5 ATM ed è in grado di monitorare il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue, i passi e molto altro.

Le caratteristiche tecniche di questo Amazfit, in grado di durare fino a 6 giorni, sono spesso in dotazione a smartwatch molto più costosi. Proprio per questo acquistarlo ad un prezzo di 109,90 € grazie al coupon di Amazon potrebbe essere un gran vantaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.