Tempo di saldi su Amazon: 10 affari pazzeschi a meno di 30 euro!

Il catalogo di Amazon è (quasi) sconfinato e con così tante offerte e promozioni allettanti si può facilmente perdere la bussola. Ecco dunque una lista composta da 10 prodotti tech da acquistare sullo store digitale spendendo meno di 30 euro. In alcuni casi bisogna applicare il coupon, quindi presta molta attenzione.

La Top 10 degli affari Amazon a meno di 30 euro

Questo smartwatch low cost svolge tutte le funzioni tipiche dei dispositivi indossabili hi-tech: monitoraggio dell’attività fisica e del benessere, ricezione di notifiche, impermeabilità e così via. Ed è compatibile sia con iOS che Android. Acquistalo subito a 27 euro, spedizione compresa.

Con lo sconto del 19% lo speaker Bluetooth di Sonkir costa solo 16 euro. È un altoparlante compatto, resistente e con una buona autonomia.

Questo piccolo dispositivo Bluetooth proietta sul tuo soffitto… le stelle! Applica il coupon per ottenere subito uno sconto del 40% (che si aggiunge a quello che del 6% già visibile nell’inserzione). Calcolatrice alla mano, ti costa solo 20,24 euro.

La pendrive Kingston DataTraveler Exodia da 128GB è scontata è del 55% e costa solo 8,90 euro, spedizione compresa. E non c’è bisogno di aggiungere altro, vero?

Il caricabatterie di NOVOO da 35W con due porte USB-C è perfetto per l’ufficio, per l’uso domestico e anche per i viaggi. È un accessorio di ricarica compatto e resistente, e costa solo 8,49 euro grazie al coupon del 50%.

Quasi a metà prezzo il JBL GO 3, l’altoparlante Bluetooth compatto e super resistente che puoi portare ovunque, anche al mare o in piscina. Acquistalo a 24,99 euro grazie allo sconto del 42%.

Solo 23,54 euro (spedizione compresa) per la torcia LED professionale di Shadowhawk da 30.000 lumens. Ricorda di applicare il coupon per un ulteriore sconto del 10%.

Lo zaino di MATEIN non è solo bello da vedere. Costa pochissimo (solo 28,99 euro) e include uno scompartimento ritagliato appositamente per i notebook da 15 pollici, così da poterli portare con sé con il massimo della sicurezza.

La microSD SanDisk Extreme da 128GB è un vero affare con lo sconto del 52%: costa solo 22,40 euro, spedizione inclusa. Nella confezione è incluso l’adattatore SD, per una versatilità massima.

Minima spesa, massima resa. La tastiera cablata di HP offre un’esperienza di digitazione confortevole e precisa. Include sia il tastierino numerico che i tasti funzione. Con lo sconto Amazon del 32% costa solo 14,90 euro, inclusa spedizione.