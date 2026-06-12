Amazon Echo Hub cambia volto grazie a un nuovo aggiornamento

Amazon aggiorna Echo Hub con una revisione profonda dell’interfaccia e nuove opzioni di personalizzazione pensate per chi utilizza il pannello come centro di controllo della casa connessa.

L’aggiornamento software, distribuito gratuitamente, rappresenta uno dei cambiamenti più significativi dall’arrivo del dispositivo nell’ormai lontano 2023. Echo Hub integra il supporto a protocolli come Matter, Zigbee, Thread e Bluetooth, e nasce esclusivamente come pannello touch dedicato alla smart home.

Con questa nuova versione Amazon punta a offrire un controllo più rapido dei dispositivi e una maggiore flessibilità nell’organizzazione della dashboard domestica, riducendo la dipendenza dallo smartphone per le operazioni quotidiane.

Eco Hub, cosa cambia: dashboard, gruppi e controlli avanzati

La novità più evidente riguarda la schermata home del dispositivo, ora completamente personalizzabile tramite trascinamento diretto. Gli utenti possono suddividere i dispositivi per stanza, funzione o scenario, ridimensionare le tessere e dare maggiore visibilità agli elementi più utilizzati.

La nuova versione amplia anche il concetto di gruppo: è possibile creare raggruppamenti direttamente da Echo Hub, senza passare dall’app Alexa, raccogliendo in una singola sezione luci, termostati e prese intelligenti di una stessa area. Un tocco esegue azioni simultanee su tutti gli elementi inclusi. Amazon ha lavorato anche sull’accesso alle impostazioni avanzate: dal menu contestuale di ciascun dispositivo si raggiungono controlli granulari come intensità luminosa, temperatura colore e ruota cromatica per le lampadine compatibili, senza aprire applicazioni esterne.

Le routine più usate possono inoltre essere avviate con un semplice tocco direttamente dalla schermata principale, rendendo immediati scenari come lo spegnimento delle luci o la regolazione della temperatura.

Ring AI e la direzione intelligente di Amazon

L’aggiornamento introduce anche l’integrazione con Ring AI Video Search, tecnologia che consente di cercare nelle registrazioni delle videocamere Ring usando il linguaggio naturale.

Invece di consultare manualmente ore di filmati, l’utente può richiedere la ricerca di una persona, un veicolo o un evento specifico. A questa si aggiungono i riepiloghi generati da Alexa Plus, che sintetizzano gli eventi rilevati dalle videocamere di sicurezza.

La direzione complessiva dell’aggiornamento è chiara: trasformare Echo Hub in una console domestica sempre più adattabile, capace di gestire ambienti smart complessi e di ridurre progressivamente la necessità di ricorrere allo smartphone o di navigare tra menu secondari per le operazioni di uso quotidiano.