Amazon Fire TV Cube, sconto clamoroso del 31% al Black Friday

Tra tutti i dispositivi che Amazon mette a disposizione durante questo periodo particolare ce ne sono alcuni di grande rilievo. Ovviamente i prodotti più gettonati sono quelli proprietari, i quali a bordo hanno il celebre assistente vocale Alexa. Oggi in sconto ad esempio ecco il Fire TV Cube, lettore multimediale dedicato allo streaming che offre anche la possibilità del controllo vocale.

Dotato di un ottimo altoparlante e soprattutto di un’ottima qualità costruttiva, questo Fire TV Cube è uno dei prodotti più acquistati grazie allo sconto di si può usufruire. Il suo prezzo infatti scende del 31% rispetto al solito costo di 159,99 € e si fissa a 109,99 €. Come sempre gli anni di garanzia che Amazon garantisce sono due, oltre alla spedizione rapida entro domani.

L’Amazon Fire TV Cube è in promo, le specifiche

Partendo dal piano estetico, il nome arriva proprio dal design di cui questo Fire TV Cube di Amazon è dotato. Si tratta infatti di un piccolo cubo che svolge la funzione di lettore multimediale, utile soprattutto per le piattaforme come Netflix, Now TV, Prime Video e molte altre ancora.

Offre la possibilità di connettersi al Wi-Fi 6E e consente di usufruire della qualità massima ovvero del 4K UHD. Questa versione risulta due volte più potente rispetto ai TV Stick, anche rispetto al 4K Max.

L’intrattenimento sarà sempre a portata di mano e soprattutto portata di voce grazie al controllo a mani mani libere con Alexa.

Trovare un prodotto del genere con uno sconto del 31% è davvero impossibile. Ovviamente non per Amazon, che ne garantisce l’acquisto a 109,99 €. Per quanto riguarda la garanzia, questo TV Cube potrà essere coperto per due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.