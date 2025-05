Amazon lancia Fire TV Soundbar e Fire TV Soundbar Plus in Italia: quanto costano

Amazon porta in Italia due nuovi prodotti audio: la Fire TV Soundbar e la Fire TV Soundbar Plus. Con la crescente domanda di dispositivi audio di alta qualità, Amazon punta a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente. La Fire TV Soundbar e la Fire TV Soundbar Plus rappresentano un’opzione eccellente per chi cerca un’esperienza audio migliorata senza dover investire in sistemi complessi o costosi. Inoltre, il supporto per tecnologie all’avanguardia come Dolby Atmos e DTS Virtual:X posiziona questi dispositivi come una scelta di punta nel mercato delle soundbar.

Nuove Soundbar Amazon: come sono fatte

Le due soundbar di Amazon si distinguono per la piena compatibilità con i dispositivi Fire TV, garantendo un’integrazione perfetta con il sistema esistente. Gli utenti possono godere di un audio di alta qualità senza complicazioni di configurazione.

Entrambi i modelli sono stati progettati per essere facilmente configurabili, permettendo agli utenti di connetterli rapidamente al proprio televisore. La semplicità d’uso è uno dei punti di forza principali, rendendo questi dispositivi accessibili anche a chi non è esperto di tecnologia. Inoltre, grazie alla perfetta integrazione con l’ecosistema Fire TV, gli utenti possono controllare la soundbar direttamente con il telecomando Fire TV o tramite comandi vocali con Alexa.

Il design elegante e compatto della Fire TV Soundbar e della Fire TV Soundbar Plus si adatta a qualsiasi ambiente domestico, offrendo una soluzione estetica e funzionale. La Fire TV Soundbar è lunga 60 centimetri, mentre la Fire TV Soundbar Plus arriva a 92 centimetri.

La Fire TV Soundbar è compatibile con i flussi audio DTS Virtual:X e Dolby Audio, mentre la Fire TV Soundbar Plus, una versione premium che include funzionalità avanzate come il supporto per il suono surround Dolby Atmos e una configurazione 3.1 degli speaker.

Nuove Soundbar Amazon: quanto costano

Entrambi i modelli sono già disponibili su Amazon Italia, rendendo facile l’acquisto per i consumatori italiani. I prezzi sono decisamente accessibili: Amazon Fire TV Soundbar costa 109,99€, mentre Amazon Fire TV Soundbar Plus costa 214,99€.