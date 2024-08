Amazon Music: con la funzione Topics l'IA consiglia podcast agli utenti

Nella giornata di ieri, martedì 6 agosto, Amazon Music ha introdotto una nuova funzionalità basata sull’Intelligenza Artificiale chiamata Topics. Questa è stata creata per consentire agli utenti di scoprire con facilità podcast correlati a quelli che già ascolta, il tutto in base ad argomenti in comune tra i contenuti.

La nuova funzione è frutto di una lunga analisi di descrizioni e trascrizioni dei podcast. L’IA impegnata in questo lavoro, supportata da alcuni revisori umani, identifica gli argomenti chiave che vengono poi inseriti in determinate categorie con un sistema di tag. Selezionando il pulsante Topics, situato sotto la descrizione di un episodio, è possibile dunque ottenere podcast correlati con l’argomento in questione.

Amazon Music, la funzione Topics e la continua rincorsa di Spotify

Allo stato attuale, il bottone Topics sembra essere disponibile solo sul territorio statunitense, più precisamente agli utenti che hanno installato l’ultima versione di Amazon Music su smartphone Android o su iPhone. Come è facile intuire, al netto di bug o altri problemi, la funzione dovrebbe presto essere disponibile anche nel resto del mondo.

L’implementazione di questa funzione è una chiara risposta a Spotify che, da tempo, ha già proposto soluzioni simili. A novembre, il principale concorrente di Amazon Music ha proposto strumenti IA relativi a Google Cloud nel contesto di podcast e audiolibri. L’obiettivo principale di questa integrazione è la proposizione di contenuti correlati efficaci visto che i precedenti suggerimenti di Spotify in molti casi si rivelavano poco azzeccati.

Questa non è però stata l’unica volta in cui Amazon Music ha “preso in prestito” delle idee dal suo diretto concorrente. Lo scorso mese di aprile, sempre nel contesto dell’IA, il servizio ha introdotto la generazione di playlist con un sistema molto simile a quanto già proposto da Spotify in precedenza.