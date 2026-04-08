Amazon Music: provalo gratis per 30 giorni

Tra le piattaforme di streaming musicale, una delle migliori per vastità del catalogo e qualità audio è Amazon Music. Oltre ai milioni di brani, mette a disposizione anche playlist, podcast e audiolibri.

Tutto in una sola app, che ora puoi provare gratuitamente per 30 giorni. Così potrai scoprire le sue funzionalità senza alcun esborso economico, e al termine del mese Amazon Music si rinnoverà o potrai decidere di annullarla con un clic. Andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona.

Milioni di canzoni, audio di alto livello e facilità di utilizzo: ecco Amazon Music

Vivi di musica? Allora Amazon Music è ciò che fa al caso tuo. Questa piattaforma offre la possibilità di attingere ad un catalogo di oltre 100 milioni di brani, accompagnati da playlist tematiche e stazioni curate. Senza alcuna interruzione o pubblicità, con la possibilità di ascolto anche offline e di effettuare il download.

Il servizio funziona su smartphone Android e iOS, tablet, computer Windows e Mac, Fire TV e su tutti i dispositivi compatibili con Alexa, inclusi Amazon Echo.

Da menzionare l’audio che garantisce: molte canzoni sono disponibili in HD e Ultra HD lossless, per una resa sonora fedele alle registrazioni originali in studio. A ciò si aggiunge anche l’audio spaziale, che crea un effetto immersivo tramite le tecnologie Dolby Atmos e 360 Reality Audio.

Incluso nell’abbonamento ad Amazon Music c’è anche un audiolibro al mese di Audible (più di 350mila titoli presenti).

Terminato il periodo di prova gratuito, il servizio costa 10,99€ al mese (1€ meno di Spotify), con possibilità di disattivarlo in qualsiasi momento.

Per attivare la prova free basta andare sulla pagina ufficiale dell’iniziativa.