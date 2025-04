Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni: zero pubblicità e skip illimitati

Se si è alla ricerca di un servizio streaming musicale con zero pubblicità e skip illimitati in vista degli imminenti ponti primaverili, segnaliamo la prova gratuita di 30 giorni di Amazon Music Unlimited. L’offerta è rivolta a tutti coloro che si iscrivono per la prima volta alla piattaforma streaming di Amazon.

Con Amazon Music Unlimited si ha accesso ad un catalogo composto da oltre 100 milioni di brani e i podcast più popolari, con la possibilità di ascoltare le proprie canzoni preferite anche offline. Un altro punto di forza del servizio è l’esperienza di ascolto, grazie alla disponibilità sia dell’audio spaziale che della definizione lossless e Ultra HD.

I principali punti di forza di Amazon Music Unlimited

La piattaforma Amazon Music Unlimited si distingue dalla concorrenza per il suo catalogo ultra completo. Gli utenti hanno infatti l’opportunità di ascoltare più di 100 milioni di canzoni, oltre ad avere l’accesso ai migliori podcast oggi in circolazione, il tutto beneficiando di skip illimitati e dell’assenza totale di pubblicità.

L’altro fiore all’occhiello del servizio è la qualità audio lossless e Ultra HD. Da una parte, l’audio in qualità CD (“lossless”) offre un bitrate doppio rispetto ai servizi di streaming in definizione standard, con la possibilità di preservare i dettagli della registrazione originale. Dall’altra, l’ultra alta definizione consente di beneficiare di una qualità superiore rispetto al CD, con un bitrate oltre dieci volte superiore rispetto ai servizi di streaming in definizione standard, con l’opportunità di catturare le sfumature delle registrazioni in studio.

La prova gratuita di Amazon Music Unlimited della durata di 30 giorni calza inoltre a pennello, dal momento che in queste settimane stanno uscendo i primi tormentoni della prossima estate, senza dimenticare i ponti primaverili e l’appuntamento con l’Eurovision Song Contest.

Per riscattare i 30 giorni di prova è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Amazon e cliccare sul bottone “Iscriviti, è gratis per 30 giorni”. L’offerta è disponibile solo per i nuovi iscritti, al termine poi della prova l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, a meno che non si decida di disdire prima senza costi aggiuntivi.