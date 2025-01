Amazon Music Unlimited: in arrivo aumenti per tutti i piani

Seguendo l’esempio di Netflix e di altri servizi di streaming, anche Amazon Music Unlimited sembra avere intenzione di aumentare il costo dei suoi abbonamenti.

Secondo quanto sostenuto da Amazon stessa, gli utenti di paesi come Canada, Gran Bretagna e Stati Uniti affronteranno l’aumento di circa dollaro su tutti gli abbonamenti a partire dalla prossima data di fatturazione, ovvero il 5 marzo 2025. La compagnia ha confermato che l’aumento interesserà tanto i piani personali quanto quelli familiari. Questi sono i primi aumenti di prezzo per Amazon Music Unlimited dal 2023. La compagnia ha giustificato gli aumenti per “Continuare a offrire nuovi contenuti e funzionalità” ai propri utenti.

Come è facile intuire, l’aumento degli abbonamenti potrebbe presto espandersi anche in altri mercati.

Aumenti in arrivo per Amazon Music Unlimited: ecco perché questo servizio resta comunque più che interessante

Amazon offre, con tutta probabilità, ancora uno dei rapporti qualità-prezzo più interessanti tra tutti i servizi simili in circolazione, soprattutto se si parla di abbonamenti Prime. Il servizio offre agli utenti un vasto catalogo (circa 100 milioni di canzoni) con la maggior parte dei brani in audio lossless e ad alta risoluzione. Nel 2024, ha inoltre aggiunto anche il servizio Audible di Amazon, proponendo agli abbonati l’accesso a un audiolibro al mese come opzione per provare le potenzialità di tale servizio.

A quanto pare, la proposta di Amazon ha sta convincendo non poco l’utenza. Secondo il sito di statistiche Yaguara, Amazon Music può vantare oltre 80 milioni di utenti in tutto il mondo, con 52,5 milioni degli stessi residenti negli Stati Uniti. Numeri alla mano, la piattaforma detiene dunque l’11,11% del mercato globale dello streaming musicale.

Questo numero non è da sottovalutare, vista la concorrenza spietata che vede competitor scomodi come Spotify e Apple Music spartirsi gli utenti a suon di funzioni sempre più innovative.