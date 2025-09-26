Amazon Music Unlimited: scopri l’offerta 4 mesi gratis valida fino al 9 ottobre 2025

Con la Festa delle Offerte Prime del 7-8 ottobre, i nuovi clienti possono attivare Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi, con musica, podcast e audiolibri inclusi.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 26 set 2025
Amazon Music Unlimited: scopri l’offerta 4 mesi gratis valida fino al 9 ottobre 2025

Il 7 e l’8 ottobre 2025 torna la Festa delle Offerte Prime, il grande evento Amazon che propone sconti esclusivi per tutti gli iscritti a Prime. Oltre alle offerte lampo, quest’anno c’è una promozione speciale dedicata a chi ama musica, podcast e audiolibri: i nuovi clienti possono attivare Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi, grazie alla formula “Iscriviti ora – paga dopo”.

Scopri l’offerta di Amazon Music

Cosa include l’offerta Amazon Music Unlimited gratis 4 mesi

Con questa promozione potrai accedere senza costi a tutte le funzionalità premium di Amazon Music Unlimited, tra cui:

  • 100 milioni di brani senza pubblicità, ascoltabili on demand e in modalità offline

  • Podcast in streaming senza interruzioni, inclusi i titoli più popolari

  • Oltre 350.000 audiolibri, con la possibilità di ascoltarne uno al mese

  • Qualità audio HD e audio spaziale, per un’esperienza d’ascolto immersiva

Un abbonamento completo, che ti permette di avere la musica e i contenuti che ami sempre a portata di mano, senza limiti e senza interruzioni.

Come funziona l’iscrizione

L’offerta Amazon Music Unlimited 4 mesi gratis è valida fino al 9 ottobre 2025 ed è riservata esclusivamente ai clienti che non hanno mai attivato il servizio né usufruito del periodo di prova standard di 30 giorni.

Dopo i 4 mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 10,99 € al mese (IVA inclusa), con addebito sul metodo di pagamento registrato. Puoi comunque disdire in qualsiasi momento dalle impostazioni del tuo account, senza vincoli o costi aggiuntivi.

Perché approfittarne subito

La Festa delle Offerte Prime è il momento perfetto per scoprire Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi: un’occasione imperdibile per ascoltare senza limiti milioni di brani, seguire i podcast più interessanti e accedere a un catalogo di audiolibri vastissimo, senza spendere un euro.

Se vuoi sfruttare al massimo la tua iscrizione a Prime, questa promozione rappresenta il modo ideale per arricchire le tue giornate con musica e contenuti di qualità, ovunque ti trovi. Per attivare l’offerta di Amazon Music clicca qui.

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Peter Thiel: regolamentare l'AI farà venire l'Anticristo
Attualità

Peter Thiel: regolamentare l'AI farà venire l'Anticristo
Solo l'11% degli imprenditori ritiene che l'AI taglierà posti di lavoro
Attualità

Solo l'11% degli imprenditori ritiene che l'AI taglierà posti di lavoro
Passa a Lycamobile: 150 GB, minuti illimitati e roaming UE a 5,99€
Offerte

Passa a Lycamobile: 150 GB, minuti illimitati e roaming UE a 5,99€
Prova gratis per 4 mesi Amazon Music: scopri le ultime uscite e tutto il catalogo
Offerte

Prova gratis per 4 mesi Amazon Music: scopri le ultime uscite e tutto il catalogo
Link copiato negli appunti