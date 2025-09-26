Amazon Music Unlimited: scopri l’offerta 4 mesi gratis valida fino al 9 ottobre 2025

Il 7 e l’8 ottobre 2025 torna la Festa delle Offerte Prime, il grande evento Amazon che propone sconti esclusivi per tutti gli iscritti a Prime. Oltre alle offerte lampo, quest’anno c’è una promozione speciale dedicata a chi ama musica, podcast e audiolibri: i nuovi clienti possono attivare Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi, grazie alla formula “Iscriviti ora – paga dopo”.
