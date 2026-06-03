Engie blocca il prezzo di luce e gas per 1 anno: le nuove tariffe di giugno

Il fornitore Engie con la sua offerta Energia PuntoFisso 12 Mesi permette di bloccare il prezzo di luce e gas per 1 anno, così da rendersi indipendenti da ogni futura oscillazione del mercato energetico a livello internazionale. Inoltre, gli utenti che scelgono di sottoscrivere una nuova fornitura entro il 4 giugno potranno beneficiare di due tra le tariffe più concorrenziali dell’intero mercato libero italiano.
Tra i principali vantaggi di Engie si annoverano la tranquillità di sapere che la tariffa resta sempre la stessa anche se il mercato cambia, l’utilizzo più consapevole dell’energia sapendo di pagare in base ai propri consumi, e la semplicità di un’offerta chiara. Inoltre, l’offerta attuale include la bolletta online con addebito diretto su conto corrente, energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, un supporto per ogni esigenza e il monitoraggio costante dei consumi con uno storico fino a due anni.
Le nuove tariffe di Energia PuntoFisso 12 Mesi valide fino al 4 giugno
Di seguito un riepilogo dell’offerta luce e gas a prezzo fisso di Engie valida fino al 4 giugno.
Luce (tariffa monoraria)
- 0,1229 euro/kWh: costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi consecutivi
- 72 euro l’anno (o 6 euro al mese): corrispettivo annuo
Gas
- 0,483 euro/Smc: costo della materia prima Gas bloccato per dodici mesi consecutivi
- 84 euro l’anno (o 7 euro al mese): corrispettivo annuo
Volendo, è possibile scegliere anche la tariffa multioraria:
- 72 euro l’anno (o 6 euro al mese): corrispettivo annuo
- 0,1246 euro/kWh: corrispettivo per il consumo nella fascia oraria F1 (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00)
- 0,1318 euro/kWh: corrispettivo per il consumo nella fascia oraria F2 (dal lunedì la venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni festivi)
- 0,1144 euro/kWh: corrispettivo per il consumo nella fascia oraria F3 (dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 7:00, la domenica e i giorni festivi 24 ore su 24)