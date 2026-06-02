La tariffa Iliad pensata per chi vive tra film, streaming e binge watching a soli 6€

C’è chi aspetta con impazienza l’uscita della nuova stagione della propria serie preferita, chi passa il weekend tra maratone cinematografiche e chi non perde neanche un episodio delle ultime novità in streaming. Iliad GIGA PRIME nasce proprio per chi vive di streaming e vuole godersi film, serie TV e contenuti online senza dover controllare continuamente il traffico residuo.

Più spazio per le tue passioni digitali

Guardare una serie in Full HD durante il tragitto verso il lavoro, recuperare un film durante una pausa o seguire una diretta streaming può incidere parecchio sul consumo mensile dei dati. Con Iliad GIGA PRIME hai a disposizione ben 300 GB in 4G+ e 5G, una quantità di traffico che permette di utilizzare le principali piattaforme di streaming con molta più libertà rispetto alle offerte tradizionali. Oltre ai giga, sono inclusi:

300 GB in 4G+ e 5G

Minuti illimitati

SMS illimitati

30 GB utilizzabili in roaming in Europa

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Uno degli aspetti più interessanti dell’offerta è proprio l’inclusione di un anno di Amazon Prime. Questo significa poter accedere a Prime Video e a un catalogo ricco di film, serie TV, produzioni originali e documentari senza costi aggiuntivi per i primi 12 mesi. Una caratteristica particolarmente interessante per chi ama scoprire nuovi titoli o recuperare le serie più popolari del momento. Ma non solo. L’abbonamento comprende anche altri vantaggi come Amazon Music Prime, offerte dedicate e spedizioni rapide sugli acquisti effettuati su Amazon. Grazie ai 300 GB inclusi, Iliad GIGA PRIME è una soluzione pensata per chi vuole utilizzare lo streaming in modo intenso senza il timore di terminare il traffico dati troppo presto. Se film, serie TV e contenuti on demand fanno parte della tua routine quotidiana, questa offerta potrebbe rappresentare una delle opzioni più interessanti da prendere in considerazione.