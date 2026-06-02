Babbel, il piano a vita beneficia di uno sconto esclusivo di 30 euro

Grazie alla nuova offerta in corso, il piano a vita di Babbel è disponibile al prezzo scontato di 269,99 euro invece di 299,99 euro. Lo sconto è pari al 10% e per beneficiarne occorre collegarsi a questa pagina del sito Babbel tramite il seguente link.

Si tratta di una valida opportunità per tutti coloro che vogliono affinare la conoscenza di una lingua straniera, apprendere quelle che sono le basi dell’inglese o di un’altra lingua in vista di una vacanza estiva, oppure ancora per studiare seriamente una nuova lingua in previsione di un futuro colloquio di lavoro.

La nuova promozione di Babbel sui suoi piani

Il piano che gode del 50% di sconto è quello della durata di 12 mesi, il cui prezzo passa a 7,99 euro al mese, per un importo complessivo di 95,88 euro in un anno invece di 191,88 euro. Se non ci si vuole impegnare per un periodo di tempo troppo lungo, si può prendere in considerazione anche il piano della durata di sei mesi, al momento in offerta a 11,99 euro al mese per effetto del 25% di sconto, e una spesa complessiva di 71,94 euro anziché 95,94 euro. C’è poi lo sconto di 30 euro sul piano a vita, il cui prezzo passa da 299,99 euro a 269,99 euro, per effetto del 10% di sconto. Infine rimane il piano della durata di 3 mesi, l’unico che rimane a prezzo pieno: 15,99 euro al mese, per un spesa totale di 47,97 euro in un trimestre.

Maggiori informazioni sono consultabili al link posizionato qui sotto: si verrà reindirizzati alla pagina iniziale di Babbel, sfruttando lo sconto del 10% applicato in esclusiva al piano Lifetime (collegandosi in maniera normale alla home page di Babbel troverete il prezzo di listino pari a 299,99 euro invece di 269,99 euro). Vi ricordiamo infine che è disponibile una garanzia di rimborso di 14 giorni a partire dalla data di acquisto nell’eventualità il servizio non fosse di proprio gradimento.